继经合组织之后，韩国开发研究院也下调增长率预测，警报音还不足吗？. May. 23, 2019 07:41. . 国策研究机构韩国开发研究院昨天表示，“内需和出口都在萎缩”，将韩国今年的经济增长率预测值从2.6%下调至2.4%。经济合作与发展组织也于前一天将韩国经济增长率预测值下调0.2个百分点至2.4%。经合组织对于其他主要国家则维持或提高了增长率预测值。 这种悲观的预测之所以接连出现，是因为从连续6个月出现负增长的出口到生产、投资、消费、雇用等各种指标同时陷入低迷，我国经济的引擎正在急剧冷却。两个机构预测的增长率2.4%大幅低于不诱发通货膨胀，仅依靠韩国经济基本体力实现的潜在增长率（2.6%-2.7%，韩国开发研究院推算）。全球金融危机时，主要国家的经济出现倒退时，韩国也保持了增长趋势，但仅仅10年后就失去了其潜力，处于担心低增长固化的处境。 韩国开发研究院警告说，如果因美国和中国的贸易纠纷导致全球贸易进一步放缓，增长率有可能比此次调整的预测值还要低。部分全球投资银行已经将韩国的增长率预测值下调到了1%左右。面对如此严峻的形势，青瓦台仍然坚持“韩国经济正在走向成功”等乐观论调，坚持在市场中引发副作用的政策，实在令人郁闷。 即使为时嫌晚，也应该接受国内外机构的警告，全力推进防止经济增长放缓的根本性结构改革和改善经济体质。承认过度的最低工资上调导致了雇佣减少的雇佣劳动部的首次正式报告也已经出台，因此有必要全面弥补收入主导成长政策。为提高我国经济顽疾“低劳动生产率”，改革工作也应同步进行。经合组织也劝告说：“应该放宽最低工资的上调幅度，考虑到实施每周52小时制、可从事生产人口减少等因素，应提高劳动生产率。”韩国开发研究院预测，如果生产率增加趋势停留在目前水平，2020年代的增长率将只有1%~2%的后半段。就算是旨在刺激经济的扩张性财政政策和货币政策，如果没有打破劳动市场僵硬化的劳动改革和引导产业结构发生质变的规制改革，是不可能实现持续增长的。

한국어