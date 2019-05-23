描绘外遇的画家. May. 23, 2019 07:41. . 配偶的外遇是已婚人士经历的最破坏性、最痛苦的经历，但古今中外不仅是在文学、电视剧和电影中，在美术作品中也是不断登场的常用素材。 18世纪法国画家让•奥诺雷•弗拉戈纳尔所画的这幅画也描绘了巴黎贵族阶层的外遇场面。在郁郁葱葱的树林里，年轻的贵妇在荡秋千，躲在草丛中的她年轻的情妇，几乎以躺倒的姿态看着她。向贵妇翘起的裙子里伸直的男子的胳膊和悬在半空中的女子的拖鞋暗示着两人之间的性行为。年迈的丈夫什么也没察觉，高兴地推着妻子的秋千。左侧的丘比特雕像似乎要保护外遇的秘密，用手指捂着嘴，中间的婴儿精灵“福蒂”也似乎不想阻止他们。只有象征贞节的白色伴侣犬站在丈夫面前，像警告婚外恋似的大声叫喊，但没有人在意。 这幅画是宫廷官员圣•朱利安男爵让人画的，不伦情侣的原型就是他本人和他的情妇。男爵本来是想刻画主教推秋千的场面，并先委托给其他画家，但是因为那位画家对危险的主题感到惊愕而拒绝，于是由年轻的弗拉戈纳尔负责。聪明的弗拉戈纳尔很乐意接受委托，但主教的头像却被普通男性取代。 弗拉戈纳尔的画集快乐主义、性感美和轻快感于一身，一下子迷倒了路易十五和他的情妇蓬帕杜尔夫人、贵族阶层，他也成为当时流行的洛可可美术运动的核心人物。 但是，经过法国革命后，他的画被看作是过时的低级美术。他的赞助人在断头台上消失后，画家也因贫困而悲惨地结束了生命，他的名字也被历史遗忘。画家把才华献给了不道德的权贵取向，也许最后比配偶的外遇更痛苦。

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