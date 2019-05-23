英国“脱欧”来来回回3年，梅首相再次打出“全民公决”牌. May. 23, 2019 07:41. by 董正民 ditto@donga.com. 英国首相特雷莎·梅（照片）就英国“脱欧”（退出欧盟）协议案使出了最后的绝招。据《卫报》等媒体报道，梅首相21日在伦敦普华永道总部公布了下月初将在众议院表决的“脱欧新谈判”基本方案。当天发表的协商案的10项核心内容中，包括了特雷莎·梅之前不允许的第二次国民投票等。 特雷莎·梅说：“我个人仍然不相信第二轮公投是我们要走的路”，“但有些人真心希望这样做。”她同时表示，她将向众议院询问是否将自己的协议案交与全民公决。如果议员们通过该议案，在2016年6月进行第一次“脱欧”投票后，时隔3年后将进行第二次国民投票。 路透社分析说，特雷莎·梅的杀手锏是争取反对党工党的支持。10项内容中包括，关于关税同盟，议会可以选择暂时留在欧盟关税同盟的方案。其中包括将劳动和环境维持在欧盟水平等工党一直以来要求的内容。特雷莎·梅在过去6周试图就“脱欧”协议案与工党达成协议，但上周最终破裂。 政治专门媒体《政客》分析称，“受到辞职压力的梅首相祭出了最后的绝招”，“如果议员们连国民投票方案都予以拒绝，（梅首相）可能会进一步施压，要求议会通过自己的协议案”。 不过，特雷莎·梅的方案在保守党和工党都遭到了“十字炮”。虽然特雷莎·梅算是积极向工党求爱，但工党党首杰里米·科宾明确表示拒绝说：“这只是对上周与我们谈崩的坏谈判案进行重新包装的水平。”工党希望与欧盟建立永久性关税同盟，要求全民公决方案也应包含广泛内容，足以修改“脱欧”协议草案本身。 对于与工党达成协议的企图，保守党一直不以为然，直到特雷莎·梅打出第二轮全民公决这张牌后，保守党内一片爆发。保守党议员罗伯特·哈尔芬指责称：“举行国民投票是推翻（特雷莎·梅）当选首相后所有言论的行为，是对2016年国民投票的背叛行为。”西蒙·克拉克议员等对特雷莎·梅持友好态度的保守党议员也表示反对。被视为下届保守党党首的前外交部长鲍里斯·约翰逊说：“欧洲议会选举在即，今天宣布这项议案只会让（极右）‘脱欧’党心情大好。” 欧盟的反应也很不爽。欧盟有关人士对《卫报》评价说：“对梅首相的期待已经破灭，在看到新总理的方案之前，一切都只是噪音而已。”法国财政部长布鲁诺·勒梅尔21日也对记者说，“随着脱欧谈判期限的延长，‘脱欧’党进入欧洲议会变得非常麻烦，英国不如尽快走出欧盟”。

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