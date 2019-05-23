朝鲜常驻联合国代表金成在联合国要求美国归还货轮，展开舆论战. May. 23, 2019 07:42. by 常驻纽约记者 朴勇、常驻华盛顿记者 金正安 parky@donga.com,. 朝鲜在联合国要求美国归还以涉嫌违反对朝制裁为由扣押的“智诚”号货轮，展开了舆论战。美国政府称“制裁必须履行”，事实上断然拒绝了朝鲜的要求。 朝鲜常驻联合国代表金成21日（当地时间）在美国纽约联合国总部召开了14分钟的记者招待会，指认“美国非法占有了我们的货船，将其拖到了美属萨摩亚”，“美国的单方面制裁和在领土外适用其国内法，是无法正当化的行径”。 金成强调：“美国应该认真思考此举给未来局面带来的结果”，“必须立即归还我们的货船。”他同时警告说：“我们将密切关注美国的一切行动。”他在结束6分多钟事先准备的开场白后，接受了采访团的提问，但是没有正面回答。 此前，朝鲜14日以外务省发言人的名义发表谈话，谴责美国扣押朝鲜货船的行为。18日，金成曾致函联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，要求联合国层面采取紧急措施。 对此，联合国副发言人法尔汉·哈克在接受本报电话采访时说：“秘书长不会就此采取其他立场或行动。”对于朝鲜声称美国违反国际法，哈克解释说：“他提到的是《联合国宪章》第39条（破坏和平的侵略行为），这将由安理会来做出的判断”，“目前安理会还没有对此进行讨论或会议的日程。” 美国强调维持对朝鲜制裁，实际上拒绝了朝鲜归还船只的要求。针对本报就朝鲜记者招待会提出的问题，美国国务院表示，“正如联合国安理会决定的那样，国际社会的制裁必须维持，并由所有联合国成员国执行”。他还表示：“特朗普总统表示，他相信朝鲜国务委员会委员长金正恩履行无核化承诺”，“美国为此打开了外交谈判的大门”。

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