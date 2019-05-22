文在寅失言“短途导弹”，应正视现实而不是对朝怀柔. May. 22, 2019 08:02. . 文在寅总统昨天邀请韩美军队指挥官访问青瓦台时表示：“韩美的紧密合作在应对最近朝鲜发射的包括‘短途’导弹在内的发射体方面，也有闪光之处。”他还表示：“两国发出冷静、克制的一种声音，只要朝鲜不进行进一步挑衅，就能维持对话的势头。”他在会见韩美联合司令官罗伯特·艾伯拉姆斯等驻韩美军首脑层时，也明确表示了无论如何也要恢复与朝鲜的对话的想法。 文在寅总统强调，只有巩固的韩美同盟和铜墙铁壁般的联合防卫态势，才是走韩半岛和平进程之路的基础。在这一脉络下，韩美军方对4月4日和9日朝鲜发射导弹事件做出的低调应对，也有助于防止韩半岛局势恶化和恢复对话，对此予以高度评价。 但是这种“冷静、克制的同声”应对刻意回避朝鲜挑衅的实体，或刻意睁一眼闭一眼的过度小心，进一步折射出对朝的低姿态，是什么原因呢？韩国政府和军方在朝鲜进行第一次导弹挑衅后时过半个多月，就发射体的实际情况只是反复表示“正在进行精密分析”。就连美国政府和驻韩美军也做出了“弹道导弹”的结论，但韩国政府态度依旧。 在昨天文在寅总统的发言中，出现了谁都能够听成“弹道导弹”的“短途导弹”的说法，很难将其视为单纯的意外事件。青瓦台纠正说，文在寅总统的说法是“短程导弹”的失误。但是，这种意外事件的根源在于，必须否定朝鲜发射弹道导弹明显违反联合国制裁的现实。 2·28河内朝美首脑会谈破裂后，朝鲜半岛局势处于随时可能破裂的微妙和平、未来不可期的对话等待状态。同时中断朝鲜核、导弹挑衅和韩美联合军事演习，是出现朝美对话局面的前提，但如今正再次受到威胁。朝鲜国务委员会委员长金正恩虽然表示“美国应该在年底前作出决断”，但如果不断提高挑衅程度，韩半岛局势随时可能回到前年年底的对峙局面。 旨在管控当前形势的谨慎固然好，但真正重要的是正视现实。虽然未来“新韩半岛体制”构想也需要实现，但也要应对即将到来的危机。特别是，现在应该仔细观察韩国安保的基础——与驻韩美军的军事合作是否在韩美同盟层面上正常运转。

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