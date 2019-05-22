“怪物投手”柳贤振能否超越朴赞浩保持的MLB连续33局无失分记录. May. 22, 2019 08:02. by 李憲宰 uni@donga.com. 美国当地媒体对以连续的好投登上美国职业棒球大联盟(MLB)平均责任失分第一位(1.52)的“怪物投手”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)赞不绝口。 美国当地主要体育媒体21日发表的各队“实力排名”中，柳贤振的名字如人们所预料的那样占据了很大的比重。《ESPN》将道奇队排在休斯顿太空人队之后，占据球队实力排行榜的第二位，并写道“柳贤振的表演将继续”。《雅虎体育》也把道奇队选为第2位，并评价表示，“柳贤振赛季前签约的1年1790万美元几乎等于偷盗。如果柳贤振继续保持现在的状态，道奇队将成为在季后赛中很难击败的球队。” 柳贤振的纪录中，当地媒体关注的是连续局无失分记录。柳贤振20日在与辛辛那提红人队的比赛中，展现出7局无失分的完美投球表现，延续着最近31局内一分未失的“吝啬投球”。美国职棒大联盟官方网站(www.mlb.com)等几乎所有美国媒体都报道说，柳贤振跃升至道奇队队史最多局数无失分投球并列第10位。Mlb.com称赞说，柳贤振装饰了记录书(历史书)的其中一页。主要报道道奇队消息的“Dodger Nation”介绍了当天创造最多连续局无失分的道奇队投手群，并将柳贤振与鲍勃•米勒(1964年)、费尔南多•瓦伦苏埃拉(1980~1981年)等人一起排在并列第10位。 但是，美国媒体漏掉了一名选手。他就是一度作为道奇队先发投手活跃在球场上的“韩国特级”朴赞浩(46岁)。他在2000年和2001年创下了连续33局无失分的纪录。在2000年最后3场比赛(亚利桑那队1场、圣地亚哥队2场)上，他保持了25局无失分的记录，之后他在2001年4月3日与密尔沃基队的比赛中，作为韩国选手首次在揭幕战上首发出场，并以7局无失分的成绩成为胜利投手。随着4月8日在与旧金山队的比赛中在第2局被对方抓住机会丢分，他的连续局无失分记录定格在了“33”这一数字上。33局无失分与道奇队“活着的传说”桑迪•库帕克斯相同。如果朴赞浩被列入名单，截止到21日，柳贤振的排名应排在并列第11位。 包括朴赞浩和库帕克斯在内，道奇队中唯独出现了很多位创造连续局无失分记录的选手。保持着美职棒大联盟历史上最多的连续59局无失分记录的奥雷尔•赫夏泽(1988年)和历史第二位58局无失分(1968年)的唐•德瑞兹戴尔都是道奇队出身。最近，2015年杰克•格林基(现亚利桑那队)完成了连续45局无失分投球。克莱顿•克肖在2014年和2015年分别创造了连续41局和37局未失分的记录。 按照计划，柳贤振将在27日与匹兹堡队的客场比赛中挑战赛季第7胜。如果在初期的3局中以无失分坚持下去，就能同时超越朴赞浩和库帕克斯。如果今后10局内都能保持无失分的进程，将与克肖并驾齐驱。 在最近一次采访中，朴赞浩被要求与柳贤振进行比较，他当时高度评价了柳贤振， “现在的棒球比我那时更加精巧，水平也有所提高。”

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