四方形平面照片呈现“球”形立体. May. 22, 2019 08:02. by 金民 kimmin@donga.com. “照片框架外的空间能不能从概念上体现出来? 经过一番思考,我终于想到了‘球’。” 来自德国、在韩国活动的艺术家伯尔尼特·哈尔夫赫尔(音译,55岁)的个人展“同却不同(Same same but different)”在首尔钟路区画廊举行。展览由球形照片的“Sphere(球)”和视频静止画面罗列在平面的“Stories(故事)”连作组成。 记者15日在展厅内见到哈尔夫赫尔,他介绍说,“球”系列活动始于1994年。 “当时还没有360度的摄像头,连全景摄影技术也没有。”用完全的模拟方式拍照,并把它们互相连接起来。这和大卫·霍克尼的‘photo collage(图片拼接)’方式相似。” 哈尔夫赫尔出生在德国的乌尔姆,曾同时学习美术和物理学,对工学也很感兴趣。制作完整的球形,在上面天衣无缝地贴好照片后,数次加喷环氧涂层的“球”作品,通常需要一个月。集中于手工制作的工艺性很强。 展示的题目是考虑到如今比任何时候都形象丰富。然后借用了格特鲁德·斯坦的诗《神圣的艾米莉》中的“玫瑰只是玫瑰(Rose is a rose, is a rose)”。他说:“虽然网上有很多形象,但我想告诉大家,在这些形象中,能够产生不同的情感,形象仍然很重要。” 哈尔夫赫尔从2011年开始担任中央大学美术系雕塑专业教授。1995年首次来到韩国旅行后,2000年通过首尔媒体城市双年展等,往返于德国和韩国之间。定居韩国是从2006年停留在京畿道坡州河堤村的艺术家寓所时开始的。 “与喜欢政治性、社会性作品的德国不同,在韩国得到了很多关于概念性方面的良好反馈。当然,虽然涉及政治问题,但韩国似乎更喜欢间接的方式。” 另外罗列视频剧照的《故事》系列是想展现视频的时间概念而制作的。哈尔夫赫尔说:“我想尝试把相机当作刷子使用。不过,相比针对特定的概念,更喜欢偶然出现的优秀的形象,所以才以这种方式工作。”展会将举行到28日。咨询电话:02-725-2930

