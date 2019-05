英国甲壳虫博物馆正式向防弹少年团发出邀请. May. 22, 2019 08:02. by 林熙允记者 imi@donga.com. 英国的甲壳虫博物馆正式邀请防弹少年团(BTS)。据本报21日确认的消息称,位于英国利物浦的世界最大甲壳虫常设展馆“甲壳虫乐队博物馆(The Beatles Story)”宣布,“希望BTS在访问英国时能到博物馆参观”。 邀请函以“致亲爱的JIN(金硕珍)、SUGA(闵玧其)、J-HOPE(郑号锡)、RM(金南俊)、JIMIN(朴智旻)、V(金泰亨)、JUNG KOOK(田柾国)”为开头。甲壳虫乐队博物馆方面解释了邀请背景,“最近通过(美国CBS电视台)《The Late Show with Stephen Colbert》(以下科拜尔秀)节目,很高兴看到防弹少年团向世界展示披头士精神。就像1964年2月甲壳虫乐队在《艾德萨利文秀》中做的那样,这次大家在美国电视上创造了防弹少年团狂热爱好者(Mania)独有的瞬间。” 此前,防弹少年团于15日(当地时间)出演《科拜尔秀》,再现了甲壳虫乐队首次参加美国电视节目的场面。成员们穿着和甲壳虫乐队穿过的类似的黑色正装,演唱了自己的歌曲和甲壳虫乐队的名曲《Hey Jude》。舞台背景的鼓点上,用类似“BEATLES”的字体写着“BTS”的标志。 防弹少年团将于下月1日在英国伦敦温布利体育场演出。预计他们将留在英国停留几天,参加宣传活动。甲壳虫乐队博物馆的宣传理事戴夫•米尔纳曾建议说:“如果防弹少年团来访,我郑重提议举行VIP私人巡回演出。对我们来说,这将是一种荣誉。或许在这里举行演出怎么样。”博物馆方面说:“再次祝贺(科拜尔秀的)节目成功,并祈愿巡演圆满成功。希望马上就能见面。” 甲壳虫乐队博物馆建于1990年,位于联合国教科文组织世界文化遗产利物浦的阿尔伯特码头。目前正在展示甲壳虫乐队成员曾使用的乐器和亲笔歌词等各种收藏品。博物馆每年接待数十万名游客,是代表利物浦和英国的旅游胜地。博物馆的多媒体引导器上,有约翰•列侬的妹妹朱莉娅•贝尔德录制的说明。从2017年开始还提供韩语服务。 韩国披头士粉丝俱乐部会长、甲壳虫乐队博物馆韩国宣传大使徐康锡(音)表示:“披头士成员们的故乡利物浦市直营的唯一披头士博物馆正式邀请防弹少年团是非常罕见的事情,非常具有象征意义。”

