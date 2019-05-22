中国反美感情高涨+习近平向大长征纪念碑献花. May. 22, 2019 08:02. by 尹完準 zeitung@donga.com. “华为的产品非常优秀，中国正在日益强大。现在买智能手机，我就买华为。” 在中美贸易战高潮迭起之际，21日上午，刚刚走出年轻人常去的北京三里屯一家华为专卖店的30多岁中国女顾客刘女士在接受记者采访时如是说。她说：“并不是因为爱国心才莫明其妙地要买，而是IPhone（质量）不好。如果质量好，不管是华为还是IPhone，什么都可以用”，“我不同意以爱国为名搞抵制苹果的运动。”同样从华为卖场里走出来的赵先生（25岁）也表示：“爱国和购买智能手机是两回事。买国产品不是爱国。” 但与实体店里的情况不同，在中国社交媒体微博等网络上，主张“购买华为”是爱国行为、主张抵制包括苹果在内的美国产品等鼓吹反美情绪的煽动正在扩散。在微博上，有网友贴出了某酒店企业“向使用华为（手机）的员工发放200元奖励”的通知照片。在微博上其他企业的公文中，还写道，不仅是IPhone，还“不要买美国汽车、肯德基、麦当劳，也不要去美国旅游”的要求。最后还警告称，“如果违反就解雇”。 华为创始人任正非在接受中国中央电视台等中国媒体采访时表示：“我的孩子也喜欢苹果，不喜欢华为。我的家人现在都在用Iphone，我还送他们苹果笔记本电脑”。意外的发言让网民大为震动。他说：“有一种情绪正在把全社会的爱国情绪绑在华为身上”，“我们阻止人们喊出（爱国情绪）口号。不能煽动民族情绪。” 在这种情况下，中国国家主席习近平20日造访上个世纪30年代中国红军的大长征出发地——江西省赣州市于都县，向长征出发纪念碑献了花。对此，有人分析说，这是在坚定决心要把与美国的贸易战争引向持久战。中美贸易谈判代表、副总理刘鹤陪同访问。

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