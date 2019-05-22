日本外相呼吁“文在寅总统应对征用问题”. May. 22, 2019 08:02. by 常驻东京记者 朴亨俊、文炳基记者 weappon@donga.com. 日本外相河野太郎21日在例行记者会上谈到强制征用问题时表示：“希望文在寅总统能够切实负起责任，作出回应。”这是日本政府人士首次就强制征用问题敦促文在寅总统直接应对。 河野太郎21日就强制征用问题表示：“我认为，韩国方面不希望韩日关系继续恶化。”他说：“因为李洛渊总理总管这个问题，日方一直采取遏制性应对措施。多少还需要一段时间。但听说李总理说‘韩国政府能做的有限’”，“再这样下去就没有办法了。这是两国关系中的重要事态。”此前的15日，李洛渊总理在韩国新闻广播编辑人协会讨论会上表示：“司法程序正在进行，政府出面做什么不符合三权分立原则。” 河野太郎还表示：“如果有必要，希望在国际司法场所切实解决这一问题。”这意味着，如果根据《请求权协定》进行的双边磋商及仲裁委员会的会议全部流产，日本将诉诸国际法院。 青瓦台就日本要求成立强制征用仲裁委员会一事表示：“这是外交部应该应对的问题”，“据我所知，（外交部）表明了慎重考虑的意思。”但是，青瓦台内部对于河野太郎敦促文在寅总统采取负责任的应对措施的发言，也有人反应激烈，认为“这是无助于事态解决的发言”。青瓦台相关人士表示：“政府不能介入大法院判决的方针没有改变”，“正在继续为摸索解决方法而努力。”

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