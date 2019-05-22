“Yeonpyeongdo的眼泪”只有半个光芒. May. 22, 2019 08:03. by 具滋龍 bonhong@donga.com. “我们做错了什么，要戴上高帽子遮住脸？” 17日晚7时20分，记者在大延坪岛灯塔公园看到45年来首次重新亮起的“延坪岛灯塔”，第一感觉就是这样的。它与普通灯塔不同，后者能旋转360度，照亮漆黑的大海，成为返航船员的向导，以高傲和威武著称。虽说灯塔高达105米，能照到37公里远的大海，但灯塔的灯周围，有一半以上被遮挡，只能照向南方。半边儿的“延坪岛灯塔”象征性地展现了在处于停顿状态的韩朝和解和双方接壤处西海五岛的紧张感。 白翎岛和大延坪岛等西海五岛位于北纬38度线以北，但6·25战争后，在停战协定中编入“北方界线（NLL）”以南的京畿道瓮津郡。大延坪岛北端和对面的朝鲜瓮津郡富浦里只有10公里。在2300多名岛上居民中，也有数人是出生在朝鲜的土地上。 时隔45年再次开启延坪岛灯塔，是根据去年4·27南北首脑会谈和9·19军事协议等和解氛围。点灯仪式当天白天，青瓦台宣布，将推动向朝鲜提供800万美元人道主义援助的方案。关闭3年多后开城工业园区的企业家们也于当天获得访问朝鲜的批准。 但朝鲜19日在《劳动新闻》上反驳说：“援助是想给一个然后抢走十个的掠夺手段。”现在的局面是，朝鲜一脚踢开了伸出的援助之手。延坪岛的灯塔似乎在向大海喷发出没有回音的灯光，给人一种虚幻的感觉。 2010年11月23日，朝鲜炮击延坪岛，造成2名军人和2名平民死亡。这是6·25战争后针对韩国领土的首次炮击挑衅。在遭到狂轰滥炸的延坪面住宅区之一延坪里172号地，设置了“安保教育场”。屋顶被打穿，外墙被大火熏黑，3栋破碎的民宅住宅原封不动地保存了下来。朝鲜军122毫米火箭炮推进器也被收集起来斜立在那里。 看到破碎的民宅，炮击的伤痕会不会让居民们想起噩梦吗？来自瓮津郡厅的解说员金明善（音）说：“越是经常出现在自己曾遭受过的事故现场，从创伤中恢复得越快。所以，让居民来看一看。尽管如此，还有人从来没来过。这说明他还没有摆脱冲击。”民宿的女主人说：“被炮击后，门瘪了，玻璃也碎了。又想到还会有这样的事，我就不敢留在岛上。” 延坪岛灯塔紧旁边就是和平公园。这里是追悼1999年和2002年两次延坪海战和延坪炮击等三次朝鲜挑衅牺牲者的地方。公园中央设置了把两次延坪海战中死亡和受伤的25名官兵形象化的构造物。其形状酷似为防止坦克等机械化部队在陆地上行进而设置的龙齿构造物。在延坪岛，为防止敌方军舰或船舶靠近，在海岸上斜立了龙齿构造物。武力冲突牺牲者追悼公园和因南北和解氛围重新亮起的灯塔并排而坐的延坪岛是处在紧张与和平十字路口的南北关系的缩影。 围绕重新点亮灯塔，也出现了安保漏洞的争议。虽然进行了遮挡，但有人担心，在朝鲜间谍通过无动力船等接近陆地时，灯塔可能会提供帮助。在灯塔点灯仪式现场见到的居民车某（44岁）说：“可以把居民当作敌人的目标，也可以当作人质。”延坪部队相关人士表示：“在正式点灯前打开灯塔，数次绕岛检查灯塔灯光对行动的影响后，报告没有问题。” 延坪部队在延坪炮击事件后，中断了在岛上的K-9自行火炮实弹射击训练。也有很多人认为，如果朝鲜以炮击训练为借口进行了炮击，就应该加大训练强度，表现出强力应对的意志。也就是说，中断岛上的训练，是屈服于朝鲜威胁的表现。但是岛上居民中也有不少人欢迎没有了炮击的声音。延坪部队相关人士表示：“因为在陆地进行炮击实射训练，所以增加了射击训练的次数。” 事实上，灯塔重新点亮也是居民为增加夜间作业时间而长期要求的投诉事项。但是渔民们仍然不满。因为灯塔打开后，夜间作业时间延长到“日落后30分钟，日出前30分钟”，只延长了1个小时。西海五岛从日落后到日出之前禁止捕鱼。这是为了防止在夜间作业时渔船接近或越过“北方界线”而被扣押等不幸事件的发生。 部分居民在陆地上在铁栅线附近开辟散步路，并抱怨“北方界线”附近没有解除管制。特别是看到在“北方界线”附近进行捕捞作业的中国渔船，会非常气愤。 我们来到了可以俯瞰朝鲜石岛的岛北侧的“延坪部队○○○○侦探基地台”前的环形公路。在“北方界线”北侧缓冲水域，有4艘中国渔船在作业。延坪岛渔民被禁止接近南方缓冲水域。这里就像是海上的非军事区。瓮津郡郡守张正民（音）说：“中国渔船在这里捕鱼，相当于中国农民进入非军事区的肥沃土地，在那里种田。” 在“北方界线”北侧缓冲海域的中国渔船一到晚上就会毫不犹豫地南下到“北方界线”南侧。数年前，曾有100多艘船只乌泱乌泱地充满海域，但目前数量有所减少。其主要原因，一是“西海五岛特别警备团”于两年前成立，中国为摆脱非法捕捞的污名也在积极进行自我管制，也是原因之一。虽说南北设定共同捕鱼区、阻止中国渔船进入是根本的解决方法，但看起来是遥遥无期。 “满载着捕获的黄花鱼升起旗帜 / 说是要来的那条船怎么还不来？/……日落的沙滩上想念他的形容 / 只看见灯塔灯火闪烁，流泪的延坪岛。”从仁川出发的客轮抵达唐岛码头后，迎接客人的是竖立在“延坪海站”码头旁的《流泪的延坪岛》歌词石碑。这是一首歌唱1959年“萨拉”号台风灾害的歌曲。当时灾情严重，但是因为广播和通讯不足而事前没有进行警报，也是原因之一。采访结束后从船上看到的延坪岛。笔者认为，这里的安保和生计受到朝鲜军队和中国非法渔船的围困，不能因为陆地的漠不关心而让人伤心。

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