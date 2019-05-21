“神之国度”希腊收藏的数百件国宝级文物将首次来到韩国. May. 21, 2019 07:47. by 柳原模 onemore@donga.com. “神之国度”希腊的数百件国宝级文物将首次来到韩国。 希腊文化体育部作为国家间文化交流的一环介绍的特别展“希腊宝物展，从阿伽门农到亚历山大大帝”将从下月5日开始在首尔瑞草区艺术殿堂Hangaram美术馆2层举行。此次展览精选了希腊全国24家博物馆展出的350多件珍贵文物。这是希腊博物馆收藏的文物首次来到韩国。这些文物由从新石器时代的遗物到百花齐放的希腊中兴时期的陶瓷、金属雕刻、首饰、金银、象牙等多种材料组成。 把公元前3000年左右希腊的青铜器时代称为“爱琴海文明”的相关文物将最先迎来游客。爱琴海文明是克里特岛、基克拉德斯群岛、希腊本土之间的文化交流和该地区文明的统称。此次展出的“金牛头酒杯”是最能体现在克里特岛繁荣发展的米诺斯文化宗教仪式的作品。据说，视金牛为神圣之物的米诺斯人通过牛头上的两个洞让酒通过，展开了崇拜仪式。如果错过可以观察当代米诺斯人的衣食住行的《阿克罗蒂里少年壁画》，就很可惜了。 在公元前17世纪至公元前12世纪繁盛的迈锡尼文明(Mycenean Culture)。有传说说，迈锡尼曾两次打败强劲的对手城市国家特洛伊。正如重视军事文化的历史一样，以《阿伽门农的黄金面具》、《包含与狮子搏斗的场面的金印章》等刻画坚韧的形象的文物为主。 与流浪诗人荷马的希腊神话相关的遗物也非常有趣。与荷马的头像一起，他创作的希腊神话中登场的奥林匹斯诸神的雕像也将亮相。另外，据说是作为礼物赠送给在古希腊奥运会上夺冠的选手的、装有橄榄油的Amphora(双耳瓶，黑画式陶瓷器)也将被公开。 除此之外，在亚历山大大帝的父亲、引领希腊中兴时期的马其顿国王菲利浦二世时期制作的华丽的黄金花冠和金耳环、以及刻画亚历山大大帝形象的雕像等众多华丽的文物也吸引了人们的视线。展览将于9月15日结束。票价方面：成人1.5万韩元、青少年1.1万韩元。

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