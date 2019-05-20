6•25战争中失去生命的美军士兵时隔69年葬在在同一战斗中牺牲的双胞胎兄弟身边. May. 20, 2019 07:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在6•25战争中失去生命的美军士兵时隔69年后，葬在了在同一战斗中牺牲的双胞胎兄弟身边。战死时兄弟俩的年龄只有19岁。 17日(当地时间)，美联社(AP)报道说，在美国伊利诺伊州斯特林市卡尔伯里墓地举行了在6•25战争中战死的上等兵约翰•克雷布斯(照片)的遗体安葬仪式。约翰上等兵的遗骸被埋在了双胞胎兄弟乔治上等兵的身边。 曾经是孤儿的两人一起在故乡伊利诺伊州加入了军队，投身于6•25战争。他们隶属第三大队L中队第24步兵师第21步兵团，1950年7月11日在全义•鸟致院战斗中与朝鲜军作战时战死。据悉，双胞胎兄弟乔治上等兵在战斗中没有看到约翰上等兵，在返回途中失去了生命，因此更加令人惋惜。 此后，约翰上等兵被归类为“战斗中下落不明者”。美国战俘和失踪者确认局(DPAA)表示，约翰上等兵的遗骸和遗物1951年回到了祖国，但因技术问题未能确认身份。之后在去年12月，利用牙齿和放射线、人类学的比较分析等多种技术，成功确认了身份。DPAA表示：“感谢在乡军人会帮助我们履行这一使命(确认参战勇士的身份)。” 参战勇士时隔69年重返故乡，美国置备了最后的礼遇。当天，摩托车队领着装有约翰上等兵遗骸的车辆从葬礼场一直开到了墓地。警察、消防员等制服公务员紧随其后。由6名身穿制服的军人负责运灵柩。被美国国旗星条旗覆盖的棺木到达墓地后，等待的人举手敬礼。约翰上等兵的侄子从军队那里接过了星条旗。 根据DPAA的报告，在6•25战争中，有8156名士兵在战斗中下落不明。其中只有494人的身份得到确认。DPAA表示，正在尽一切努力确认使用最新技术获取的遗骸的身份。

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