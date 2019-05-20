文在寅总统以“独裁者后裔”回击“左派独裁”. May. 20, 2019 07:51. by 文炳基记者 、崔高野记者 weappon@donga.com,best@donga.com. 文在寅总统在18日举行5•18民主化运动39周年纪念仪式上，针对自由韩国党进行了强烈批判：“如果不是独裁者的后裔，就不会对5•18（民主化运动）有不同的看法。”自由韩国党代表黄教安在参加纪念仪式的过程中，遭到了一些市民团体泼水、辱骂、扔椅子等强烈抗议。黄教安连焚香都没来得及就离开了现场。指定快速通道后出现的僵硬政局增添了变得更为复杂的可能性。 文在寅在当天的纪念致辞中说：“现在仍然有人在毫无顾忌地大声地否定和侮辱‘5•18’，作为国民的一员，我对这一现实感到非常惭愧。”他接着说：“怀着停留在5•18以前、维新时代和五共时代的迟延的政治意识，不可能走向新时代。”继就任第一年的2017年之后，文在寅总统第二次参加5•18民主化运动纪念仪式，在参拜牺牲者墓地时还流下了眼泪。 有分析认为，文在寅提及“独裁者的后裔”并强烈批评韩国党，是在宣布很难与指责自己为“左派独裁”、决定对5•18贬损发言的议员不进行惩戒的势力进行协治。特别是面对明年的国会选举，要确实凝聚支持层，明确保守与革新之间的战线。 有分析认为，国会正常化在本周迎来分水岭的情况下，由于5•18纪念仪式的后续风暴，对峙政局将会延续。自由韩国党的立场是，如果没有执政党对“独裁者的后裔”发言进行道歉等措施，就不会进行国会正常化或追加更正预算审查。该党院内代表罗卿媛反驳说：“这是半拉子纪念仪式。”

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