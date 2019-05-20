跨越韩日矛盾的K-POP，销售额刷新历史最高值. May. 20, 2019 07:51. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 去年日本国内的K-POP销售刷新了有相关统计以来的历史最高值。据代表日本的音乐排行榜统计公司“Oricon”最近发行的《Oricon娱乐市场白皮书2018》显示，以韩国流行音乐为代表的韩国大众音乐(CD、DVD、蓝光等销售额合计)2018年在日本的销售额为274.5亿日元。在韩日关系恶化的情况下，也表现出了两国文化交流的可能性。 Oricon排行榜是从1968年开始统计的，韩国流行音乐的销售额从2010年开始出现在白皮书上。当时K-POP的销售额为214.4亿日元，在少女时代、KARA等女子组合主导韩流热潮的2011年和2012年连续两年突破了260亿日元。此后，由于未能挖掘出新的明星、韩日关系僵化等原因，2015年跌至165.1亿日元。防弹少年团(BTS)、TWICE等进军后重新呈现出恢复趋势，防弹少年团成为世界级明星的去年以274.5亿日元的销售成绩刷新了历史最高值。防弹少年团去年仅在日本的销售额就达到了54.6亿日元(约594.31亿韩元)，创下了K-POP歌手史上最高销售额。Oricon方面表示：“除了防弹少年团、Twice之外，Wanna One、Seventeen等也获得了很好的反应。” 一桥大学教授权勇锡(音)表示：“过去以30多岁和40多岁人群为主的日本K-POP消费群体已经转变为10多岁和20多岁人群。这些年轻一代不再像以前那样通过电视，他们大都通过Youtube等社会性媒体接触韩流内容物。韩流的人气不会被两国的矛盾所左右。”

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