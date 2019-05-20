PGA錦標賽激戰正酣，陷入“高爾夫球車”爭議的戴利和“高爾夫皇帝”伍茲都未能晉級. May. 20, 2019 07:45. by 李憲宰 uni@donga.com. “惡童高爾夫選手”約翰•戴利(53歲)和“高爾夫皇帝”泰格•伍茲(44歲•以上美國)在迎來第101屆的本賽季第二場大滿貫賽—美國PGA錦標賽之前，處於爭議的中心。當戴利以右膝關節炎為由決定乘坐電動高爾夫球車進行比賽時，伍茲直接表示：“(2008年6月美國公開賽時)我曾用斷腿走路。” 但結果卻是兩人都未能晉級。18日，戴利在美國紐約州法明代爾的貝斯佩奇州立公園黑色球場(標準桿70桿•7459碼)舉行的第2輪比賽上，打出了高於標準桿6桿的76桿。加上前一日第一輪的高於標準桿5桿，兩輪過後計分卡成績慘不忍睹，為高於標準桿11桿的151桿。 在關於使用高爾夫球車的爭議中，戴利還是得到了眾多球迷的支持。球迷們用相機記錄下了他乘坐高爾夫球車的樣子。現場觀眾也向在第2輪最後一洞以柏忌結束比賽的他發出了巨大的歡呼聲。 戴利還表示，希望能在7月舉行的另一場大滿貫賽事英國公開賽(The Open Championship)上乘坐高爾夫球車。據美聯社(AP)等外媒透露，戴利已向主管英國公開賽的英國皇家高爾夫協會(R&A)申請了使用高爾夫球車的許可，目前正在等待回復。他說：“如果我不能使用高爾夫球車，我將不會參加英國公開賽。” 另外，賽前被視為奪冠熱門的伍茲在兩輪過後僅取得高於標準桿5桿共145桿的成績，遺憾未能晉級。本次大賽的晉級線卡在高於標準桿4桿。 另外，在第一、二輪比賽中與伍茲同組展開較量的“大滿貫獵人”布魯克斯•科普卡(39歲•美國)在三輪比賽過後以低於標準桿12桿共198桿的成績遙遙領先，第二名落後的桿數高達7桿，奪冠對他似乎只是時間問題。衛冕冠軍科普卡將挑戰本次賽事的兩連冠。他去年在美國公開賽上實現了兩連冠。

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