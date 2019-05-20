大學畢業生失業者達60萬，只有提高勞動彈性和穩定性才能創造青年工作崗位. May. 20, 2019 07:45. . 今年4月，大學畢業生失業人數達到60.3萬人，刷新了兩年來的最高紀錄。比去年增加了近3萬人，這是自1999年開始進行相關統計以來的最高值。特別是以第壹季度（1月-3月）為基準，51萬名大學畢業生失業者中15歲-29歲的青年層達到了22.4萬名，占44%。也就是說，青年層承擔的工作崗位不足的痛苦最多。 統計廳解釋說，今年參加公務員考試學習的“公考壹族”增加了近18萬人，而且由於考試集中在4月份，所以4月份失業人數有所增加。準備就業者既不是就業也不是失業，屬於非經濟活動人口，但只要提交考試誌願書，就被列為失業者。昨天，青瓦臺就業首席秘書官鄭泰浩（音譯）表示：“去年就業者增加人數約為9.7萬人，但今年每月增加17萬-26萬人”，“雖然就業情況困難，但比去年有所改善。”也就是說，新產業開發和政府營造第二風險投資熱潮等政策正在顯示出成果。今年以來，就業者人數的增加和雇傭率等雇傭指標雖然比去年有所好轉，但增加的就業者中相當壹部分是通過稅金創造的暫時性工作崗位。青年感受失業率超過25%，在現場感受到的痛苦更大。 只有創業和企業活動更加活躍，才能增加好的工作崗位，不正常的公務員考試熱潮也會減弱。政府不能因為年輕人不能就業，就把政府援助集中在青年創業方面。創業成功率是中老年更高，因此他們創業後，不能有年齡歧視，而應給予創業支持，以便雇用青年。政府壹強調青年創業，所有部門就都進行沒有效果的重復工作，這才是問題。 政府應加大力度改革勞動市場。歐洲許多國家的就業率壹直受慢性失業的困擾，而這些國家就業率的提高，主要得益於勞動力市場的靈活性和穩定性。德國、瑞典、丹麥、荷蘭等國家通過社會安全網保護失業者，同時拓寬了期限制、派遣制的許可範圍，提高了勞動者的生計穩定性和企業雇用靈活性。今後，新技術、新產業將如潮水般湧入，任何職業都不會有安全地帶。只有增加雇用保險等社會安全網，提高勞動市場的靈活性，企業和產業才能生存，勞動者才能生存。

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