美伊沖突憂慮加劇，紛紛從伊拉克撤離企業與本國國民. May. 20, 2019 07:45. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 據美聯社等美國媒體18日報道，由於美國和伊朗關系緊張加劇，美國聯邦航空局16日對在海灣海域運行的民用航班發布安全預警。在鄰近的伊拉克、巴林等國，也陸續出現了外國企業及當地僑民撤離的事態，中東的軍事緊張感正在加劇。在這種情況下，美國外交安保領域總管對伊朗政策的兩大負責人——國務卿邁克•蓬佩奧和白宮國家安全顧問約翰•博爾頓之間的矛盾也日益明顯，圍繞中東的政策走向也令人擔憂。 ○美聯邦航空局發布“民用航班警報”，避難動向越來越明顯 據美聯社報道，美國聯邦航空局通過美國政府向業界通報飛機安全運行情況的“航行通報”（NOTAM）警告稱，“所有在海灣海域及阿曼海上空飛行的民航客機都必須註意加劇的軍事行為和政治緊張”。通報還說：“由於潛在錯誤及誤認，美國民用航空運航的意外危險正在增加。有可能會遭遇意想不到的通信系統幹擾等。”連接亞洲和歐洲的主要航線、中東最大的機場阿聯酋迪拜國際機場也在該地區之內。 在巴林和伊拉克，避難動向也日益明顯。巴林政府18日以地區局勢不穩定為由，向居住在伊朗和伊拉克的本國國民下達了立即撤離的命令，並要求，不要去這兩個國家旅遊。美國最大的石油公司埃克森-美孚公司當天也撤回了位於伊拉克南部巴士拉省油田的全部50名公司職員。 在歐洲發行的阿拉伯文報紙《中東報》當天通過匿名消息人士報道，包括沙特阿拉伯在內的多個海灣國家已批準在本國部署美軍。目前尚不清楚美軍的具體規模。目前在巴林有美國第五艦隊，在卡塔爾有美國空軍基地。 法新社當天也報道說，沙特要求召開海灣合作會議及阿拉伯聯盟緊急會議，討論中東緊張局勢。沙特是伊朗最大的宿敵，最近本國的輸油設施和油輪接連遭到襲擊，沙特懷疑其幕後主使是伊朗。 ○博爾頓與蓬佩奧唱反調 美國政治專門媒體《政客》17日報道說，博爾頓和蓬佩奧圍繞對伊政策的矛盾已經浮出水面。《政客》說，強調外交解決方法的蓬佩奧和“不惜發動戰爭”的博爾頓之間的意見分歧太大。上月，美國政府在決定是否延長對韓國、日本等8個國家禁止進口伊朗產原油的例外措施時，兩人也針鋒相對。國務院方面推進延長期限，但博爾頓方面主張“全面禁止”，最終采納了博爾頓的主張。 《政客》說，蓬佩奧對博爾頓在不經過部門間協商的情況下獨自與美國總統特朗普進行磋商也相當不滿。《政客》說，尤其對博爾頓通過推特等單方面發表敏感的外交政策感到厭煩。 但是，特朗普總統以龐大的戰爭費用等為由，對中東緊張局勢升級以及與伊朗發生戰爭的可能性表示憂慮，因此有分析認為，博爾頓今後的立身之地將越來越小。美國有線電視新聞網（CNN）17日表示：“總統向博爾頓等強硬派參謀們表示‘惱火（irritation）’。總統最近打電話給白宮以外的人士，對博爾頓表示不滿。”

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