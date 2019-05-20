文在寅總統以“獨裁者後裔”回擊“左派獨裁”. May. 20, 2019 07:45. by 文炳基記者 、崔高野記者 weappon@donga.com,best@donga.com. 文在寅總統在18日舉行5•18民主化運動39周年紀念儀式上，針對自由韓國黨進行了強烈批判：“如果不是獨裁者的後裔，就不會對5•18（民主化運動）有不同的看法。”自由韓國黨代表黃教安在參加紀念儀式的過程中，遭到了壹些市民團體潑水、辱罵、扔椅子等強烈抗議。黃教安連焚香都沒來得及就離開了現場。指定快速通道後出現的僵硬政局增添了變得更為復雜的可能性。 文在寅在當天的紀念致辭中說：“現在仍然有人在毫無顧忌地大聲地否定和侮辱‘5•18’，作為國民的壹員，我對這壹現實感到非常慚愧。”他接著說：“懷著停留在5•18以前、維新時代和五共時代的遲延的政治意識，不可能走向新時代。”繼就任第壹年的2017年之後，文在寅總統第二次參加5•18民主化運動紀念儀式，在參拜犧牲者墓地時還流下了眼淚。 有分析認為，文在寅提及“獨裁者的後裔”並強烈批評韓國黨，是在宣布很難與指責自己為“左派獨裁”、決定對5•18貶損發言的議員不進行懲戒的勢力進行協治。特別是面對明年的國會選舉，要確實凝聚支持層，明確保守與革新之間的戰線。 有分析認為，國會正常化在本周迎來分水嶺的情況下，由於5•18紀念儀式的後續風暴，對峙政局將會延續。自由韓國黨的立場是，如果沒有執政黨對“獨裁者的後裔”發言進行道歉等措施，就不會進行國會正常化或追加更正預算審查。該黨院內代表羅卿媛反駁說：“這是半拉子紀念儀式。”

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