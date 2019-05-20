跨越韓日矛盾的K-POP，銷售額刷新歷史最高值. May. 20, 2019 07:45. by 東京=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 去年日本國內的K-POP銷售刷新了有相關統計以來的歷史最高值。據代表日本的音樂排行榜統計公司“Oricon”最近發行的《Oricon娛樂市場白皮書2018》顯示，以韓國流行音樂為代表的韓國大眾音樂(CD、DVD、藍光等銷售額合計)2018年在日本的銷售額為274.5億日元。在韓日關系惡化的情況下，也表現出了兩國文化交流的可能性。 Oricon排行榜是從1968年開始統計的，韓國流行音樂的銷售額從2010年開始出現在白皮書上。當時K-POP的銷售額為214.4億日元，在少女時代、KARA等女子組合主導韓流熱潮的2011年和2012年連續兩年突破了260億日元。此後，由於未能挖掘出新的明星、韓日關系僵化等原因，2015年跌至165.1億日元。防彈少年團(BTS)、TWICE等進軍後重新呈現出恢復趨勢，防彈少年團成為世界級明星的去年以274.5億日元的銷售成績刷新了歷史最高值。防彈少年團去年僅在日本的銷售額就達到了54.6億日元(約594.31億韓元)，創下了K-POP歌手史上最高銷售額。Oricon方面表示：“除了防彈少年團、Twice之外，Wanna One、Seventeen等也獲得了很好的反應。” 一橋大學教授權勇錫(音)表示：“過去以30多歲和40多歲人群為主的日本K-POP消費群體已經轉變為10多歲和20多歲人群。這些年輕一代不再像以前那樣通過電視，他們大都通過Youtube等社會性媒體接觸韓流內容物。韓流的人氣不會被兩國的矛盾所左右。”

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