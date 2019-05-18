韓醫師李在成博士：“長壽的秘訣：遠離糖、油炸食品、酒，享受牛蒡和蘿蔔即可”. May. 18, 2019 07:24. by 黃泰勳 beetlez@donga.com. “每次父親吃飯時，他都會在盤子和秤上量完大麥飯的重量，然後按照規定量吃。從糖尿病開始的30多歲到80多歲去世為止，他一直用秤稱飯。這就是我父親疾病糖尿病作鬥爭的方法。” 韓醫師博士李在成(50歲，音譯)之所以對健康飲食感興趣，是因為受到父親的影響。他說：“我吃均衡的飯菜，每天早上從首爾鐘路3街的家裏慢跑到南山，這是父親獨有的自我管理方法。” 最近，包括糖尿病在內，脂肪肝、腹部肥胖患者正在增加。 據李博士介紹，這是喜歡吃刺激性食物，炸雞、炸豬排等油炸食物配酒的飲食習慣導致身體垮掉的結果。他說：“如果過度吃混合了調料的‘甜鹹(既甜又鹹)’食物，身體容易產生慢性炎癥，並由此產生或大或小的疾病。” 李博士指出，危害健康的3種食品是糖、油炸食品和酒。他主張表示：“以加工食品為主的飲食生活會引發腸內微生物不均衡和慢性炎癥狀態，這會直接導致免疫力低下。最近麻疹、流感、A型甲肝等傳染病的增加也與此不無關系。” 李博士很重視強調抗菌或滅菌的現代衛生觀可能會反過來妨礙健康的腸內生態系統的形成的“衛生假說”。因為他相信，腸內微生物的多樣性和協調，在形成體質方面，與人類的遺傳體一樣重要。他反復強調說：“生育時，自然分娩比剖腹產對孩子好。 因為，隨著胎兒通過孕婦的陰道出來，陰道內的乳酸菌會進入胎兒體內。此外，母乳中含有奶粉中不含的兩歧雙岐桿菌乳酸菌和低聚糖，可以為孩子建立免疫系統。” 李博士從2002年開始在廣播和社會性媒體上從中醫學觀點介紹通俗易懂的健康信息。他一貫主張；“吃得好才能活得好”或“吃得明白才能健康”。他的健康的食譜故事已廣為人知，目前他的Kakao故事頻道的訂閱人數已超過44萬，非常受歡迎。從2年前開始，他在門戶網站Naver等每周上傳一次音頻鏈接。最近李博士還出版了《餐桌寶鑒1、2》一書。 當記者要求李博士介紹對身體有益的健康食品時，得到的回答是牛蒡和蘿蔔。他說：“牛蒡(Arctium lappa)含有豐富的叫菊粉(Inulin)的纖維質，能活化腸內微生物，降低身體熱量，抑制炎癥。牛蒡通常是用醬油燒菜食用的，最好是稍微焯一下，蘸大醬吃。蘿蔔特有的辣味具有抗菌作用，澱粉含量高，起到天然消化劑的作用。”此外，對緩解可吸入顆粒物等大氣汙染有好處的西蘭花，對改善便秘有益的熟透的香蕉等也被列入推薦品種。 但是，他並不是只堅持健康飲食。參加各種聚會或聚餐，不分飲食隨意吃。他說：“為了健康吃什麽固然重要，但擁有什麽樣的心才是最重要的。”他解釋說，如果懷著感謝所有事情，接受已經發生的事情的心情，那就是消除壓力的解毒果汁。 李博士最近暫時放棄了和妻子一起經營的“幸福之泉韓醫院”，享受安息年。 他說：“現在我好像到了人生的中場休息時間。何時重新開始工作尚未確定。計劃寫個人隨筆，進行Youtube節目。”

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