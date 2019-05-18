對朝糧食援助的話，國內大米價格暴漲？個體戶感到不安. May. 18, 2019 07:24. by 崔惠? herstory@donga.com. 隨著政府就向朝鮮提供大米援助收集輿論意見，有人擔心，如果進行實際援助，大米價格還會上漲。特別是去年以來，由於大米價格上漲，材料費負擔加重的個體營業者感到不安。以本月5日為準，大米價格為每80公斤19.15萬韓元，比歷史最低的2017年7月（12.6萬韓元）上漲了52%。 從過去9次對朝提供大米援助的事例來看，5次是援助以後大米價格下降，4次是價格上漲。對朝大米援助後價格下降的時期是2000年（-0.7%）、2004年（-2.0%）、2005年（-7.7%）、2006年（-0.5%）、2010年（-0.1%）。相反，1995年（3.1%）、2002年（2.5%）、2003年（0.7%）、2007年（0.4%）的大米援助後價格出現了上漲。 對朝援助和大米價格沒有明顯關系，其原因是向朝鮮輸送的大米，不是直接影響國內行情的新大米，而是以舊大米或進口大米為主。農林畜產食品部的壹名相關人士表示：“糧食援助不是以新米為主，而是以兩三年以前的大米為主，所以幾乎沒有對國內供應產生什麽影響。”也就是說，以目前為基準，4個月後，2019年產新米將開始出庫，因此，即使目前保管的2017年至2018年產大米運往朝鮮，大米行情也不會上漲。 盡管存在這樣的先例，仍然有人擔心對朝大米援助會對大米價格上漲產生影響。每當米價暴跌時，以政治圈和農民團體為中心，都出現過向朝鮮運送大米消耗庫存以提高大米價格的主張。很多人認為，如果大米援助導致供給減少，價格就會上漲，所以才會出現這種主張。 實際上，在豐年米價下跌的2010年，全國農民會總聯盟等曾發表聲明稱：“米價暴跌是因為從2008年起中斷對朝大米援助，導致庫存積壓。”在大米價格處於下降期的2016年，也有向朝鮮運送大米的主張。去年2月，當時農林畜產食品海洋水產委員長薛勛在國會討論會上表示：“通過向朝鮮援助大米，可以同時抓住大米價格穩定和人道主義援助這兩只兔子。” 對此，農民團體解釋說，這只是想送出過剩物量，而不是期待價格上漲。韓國農業經營人中央聯合會相關人士表示：“如果庫存量流入市場，可以減少價格下跌的不安感，並不是為了提高大米價格。”

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