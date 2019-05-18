給“彈道導彈”免罪，就算南北關系好轉，又能走多遠？. May. 18, 2019 07:24. . 據悉，駐韓美軍初步斷定朝鮮4日和9日發射的3枚導彈都是同壹類型的新型短程彈道導彈（SRBM），甚至還貼上了“KN-23”的識別代碼。但韓國政府和軍方昨天也重申了原有立場，稱“韓美正在共同對發射體的細節特點和參數進行精密分析”。取而代之的是，韓國政府決定對此前壹直保留的國際機構對朝人道主義援助事業執行800萬美元，並批準了入駐開城工業園區的企業人士訪問朝鮮。 政府也沒有積極否認朝鮮發射的運載火箭是彈道導彈的評價。大體上是已經承認了韓美內部共享這樣的分析結果。但國家安保室長鄭義溶昨天表示：“這不是駐韓美軍司令部的正式立場。到目前為止，韓美的正式立場是兩國政府正在緊密分析。”這被解讀為雖然被分析為彈道導彈，但還不是“正式結果”，還有韓美共同確定的程序。 政府之所以如此猶豫不決，是出於考慮到南北關系的政策判斷。如果得出朝鮮發射的是彈道導彈的結論，朝鮮就明顯違反了禁止“利用彈道導彈技術進行所有試驗發射”的聯合國制裁決議，因此應該對朝鮮進行譴責和警告，甚至采取軍方的應對措施。但是韓國政府提出對朝人道主義糧食援助、試圖與朝鮮恢復對話，只能先擔心稍有不慎就會刺激朝鮮。 政府似乎是在“韓美共同分析”為由，暗地裏向美國方面推遲最終判斷。但是，朝鮮發射的彈道導彈是高度提高準確度和破壞力的新型導彈，射程覆蓋韓國全境，還可以搭載小型核彈頭。它還具備在墜落階段尋找目標的誘導技術，很難攔截。也許在大洋彼岸的美國可以來壹句“不過是短程導彈而已”，但對我們來說，這是面臨的直接和現實的威脅。 即便如此，也不能在沒有認定這屬於威脅性挑釁的情況下不了了之。如果為了南北關系而像什麽事都沒有發生，只會產生給朝鮮的挑釁提供免罪符、讓金正恩政權更加氣焰囂張的結果。進而，即使南北關系因此好轉，這種關系也不會持續很久。該追究的要追究清楚，同時要把這次事件當作鞏固韓國對朝應對態勢的契機。只有這樣，南北關系才能正常發展。

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