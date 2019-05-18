關於70年夫妻生活的四條戒律. May. 18, 2019 07:24. . 21日是夫妻節。幸好我妻子對夫妻節不感興趣。健忘癥嚴重的我也喜歡紀念日越少越好。但是也許有人不知道，所以今天介紹壹下獻給辛苦的妻子的愛情和道歉的歌曲。 “雖然我沒能經常說愛妳，但沒能像我的心那樣好好對妳，雖然孤獨的時候沒能安慰妳，但我為此感到後悔，希望妳能明白這壹點：妳總在我心中。” 埃爾維斯·普萊斯利、寵物店男孩等很多歌手都唱過這首歌，但我很喜歡威利叔叔的演唱。因為對站在妻子面前的令人寒心的丈夫的不安和淒慘產生了共鳴。 夫妻治療是最難的精神治療之壹。因為醫生必須得到對彼此感到憤怒的雙方的信任。首先，力量更大、負責進攻的壹方要軟下來，如果強者心情不好，治療就會馬上結束。相反，如果過於反映強者的意見，弱者會不配合治療，讓醫生變成江湖大夫。成功治療的前提條件是，雙方均認為並決心，沒有可替代的其他治療方案，只能努力生活在壹起。只有這樣，才會雖然感到委屈，但自己還是會主動做出讓步，傾聽對方和更賢明的人的話語，追求變化。我在這裏向想要成為幸福夫妻的人介紹幾條好的戒律。這是對70年以上和睦夫妻生活的世界最長壽夫婦獎獲得者采訪內容整理成文的《夫妻百年偕老憲章》的壹部分。 第壹，忍耐，避免爭吵。成熟的基本是耐心，但如果不夠成熟，至少不要壹味忍耐，要動腦筋。如果對方心情不爽，首先要回顧自己的錯誤，第二次挑釁時要相信是對方錯了，第三次挑釁時要用語言確認是否為了讓我生氣？能忍三次吧？ 第二，不要吝嗇贊美之詞。贊美可以讓鯨魚跳舞，這也不是什麽大損失，做了會有好的回報，有必要節省嗎？人類喜歡認可自己的（即使有其他意圖）對象。如果妳愛對方，當然要表現得更加積極。遺憾的是，愛情只通過語言和行動表現出來。 第三，壹起做值得高興的事情。不要止步於不做不喜歡的事情，哪怕我覺得並不怎樣，也應該盡力創造對方高興的情況，從長遠來看，這對我有好處。既然如此，就應該壹起做壹些值得高興的事情，但是如果還沒有，最好從現在開始能壹起分享或創造可以享受的活動和興趣。 第四，不要互相過度依賴。過度依賴的結果總是對對方感到失望並指責。婚姻應該在中間位置互相依靠的狀態。不能像孩子壹樣只接受照顧，要像大人壹樣負責任。應該回顧壹下對配偶的期待是否妥當，我是否也努力滿足了配偶的期待？ 路途遙遠，與妳同行的人是寶貴的。要守護好寶貴的人。

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