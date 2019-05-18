半導體業界：“加強對核心技術海外泄露行為的處罰力度”. May. 18, 2019 07:26. by 金志炫 jhk85@donga.com. 韓國半導體產業協會向國會提出了修改《產業技術泄露防止法》(簡稱《產技法》)的申請，內容包括加強對國家核心技術的海外泄露及侵害行為的處罰力度。 17日，據半導體業界透露，協會最近代表產業界向國會產業通商資源中小風險企業委員會委員長洪日杓(自由韓國黨)和同黨議員李鐘培提交了包含1國家核心技術的擁有機關，泄露•侵害行為及對象者的再定義 2強化國家核心技術的信息保護及保護措施 3加強對國家核心技術泄露及侵害行為的處罰力度等內容的意見書。半導體、顯示器、汽車等主要產業領域中，核心技術和人力轉移到中國等海外，業界的損失正在增加，但是修改《產技法》的討論被擱置在國會上，處於原地踏步的狀態。 協會在意見書中指出：“政府有關部門應該非公開地推進國家核心技術的信息，限制相關技術專門人員的轉職，同時必須義務性地簽訂保密合同等，尤其是對於侵害國家核心技術或將技術泄露到海外等行為，應準備新設處罰規定等強力的制裁手段。”

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