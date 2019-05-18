美國取消與華為及其子公司的交易. May. 18, 2019 07:26. by 朴湧 parky@donga.com. 據路透社16日（當地時間）報道，美國商務部將世界最大的通信設備公司——中國華為及其68家子公司列入未經批準不得從美國企業購買零部件“實體清單（Entity List）”。美國商務部發言人說，這項命令即使到21日為止沒有在官方公報上正式刊登，也會立即生效。 美國總統特朗普前壹天宣布國家進入緊急狀態，並簽署行政命令，禁止美國企業使用有國家安全風險的企業制造的通信設備。商務部指出，華為“參與了違反國家安全和美國外交政策利益的行動”。依據是美國司法部指控華為和該公司首席財務官孟晚舟違反對伊朗的制裁。 華為被列入稱為“貿易黑名單”的名單中，預計其與美國企業的交易將非常困難。每次從美國企業購買半導體等零部件時，都要接受商務部的審查。美國可以以此為依據，隨時切斷華為的零部件供應。彭博社指出，“特朗普總統對華為采取的措施雖然能夠遏制中國的挑戰，但這是能給全世界帶來破壞性影響的‘核選項（Nuclear Option）’。” 如果與世界最大的通信設備公司、世界第二大智能手機公司華為的交易被中斷，預計美國信息技術公司也將遭受打擊。《華爾街日報》指出，“這家中國公司（華為）去年在美國的開支超過100億美元”，“美國半導體設備公司尤其受益於中國政府大力發展本國半導體產業的雄心勃勃的計劃”。 就全球汽車關稅問題，美國商務部部長威爾伯·羅斯16日在接受福克斯電視臺采訪時表示，特朗普總統有很多選擇。羅斯說：“特朗普總統可以對（出口汽車的）所有國家征收關稅，或者只對壹些國家征收關稅。” 此外，有分析結果稱，中美貿易磋商在最後階段出現問題的原因，是中國國家主席習近平錯誤判斷特朗普總統的意誌，推翻了核心談判條件。《紐約時報》16日分析了兩國前、現任高層公務員、貿易專家等10多人的發言後報道說，習主席可能錯誤地認為，特朗普總統對達成貿易協議的熱情達到了接受中國改變立場的程度。

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