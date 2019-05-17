特朗普6月訪韓，不能重演“4·11華盛頓不正常會談”. May. 17, 2019 07:45. . 美國總統特朗普將以下個月下旬出席在日本舉行的二十國集團（G20）峰會為契機訪問韓國，與文在寅總統舉行首腦會談。這是特朗普總統自2017年11月以來第二次訪韓，兩國首腦之間的會談與文在寅總統上月訪問華盛頓後時隔80多天舉行。韓美表示，兩國首腦將討論朝鮮無核化和加強同盟的方案。 特朗普總統的訪韓是在G20峰會之前還是之後，具體日程尚未確定。但是，據分析，特朗普之所以率先公布訪韓決定，是為了平息如果特朗普在5月和6月兩次訪日途中越過韓國而引發的“跨越韓國”爭議。進而，在朝美對話膠著局面長期化、朝鮮發動導彈挑釁導致緊張加劇的情況下，韓美有必要展示對朝合作意誌的共識也起到了壹定的作用。 文在寅總統期待以特朗普總統訪韓為契機，打開恢復停滯的朝美對話的突破口。特別是在此之前，似乎希望韓朝首腦會談取得成功。文在寅在就任兩周年的談話中也表示：“從現在開始，將積極向朝鮮提議舉行會談，並引導朝鮮進行對話。”雖然不知道朝鮮會不會響應這壹期待，但鑒於美國沒有正面應對朝鮮最近的挑釁、想要繼續進行協商，因此也有可能會提供合適的契機。 但是，如果文在寅總統執著於“朝美斡旋者”的作用，有可能重演上個月在華盛頓舉行韓美首腦會談時出現的不正常現象。4•11韓美首腦會談從開始前開始，就與記者們進行了長時間的問答，使韓美間的對朝政策分歧更加明顯。而且首腦間的單獨會面只有幾分鐘等，很難看做是首腦會談。這壹切都是因為兩國間沒有進行充分的事前協調而造成的。 韓美之間在對朝談判方案上仍然存在很大分歧。在昨天的發表中，白宮和青瓦臺分別使用了“最終、完全得到驗證的無核化”和“通過完全無核化構建持久和平體系”的表述。其間，韓政府壹直強調，韓美兩國壹致同意“壹攬子協議、分階段履行”解決方法的立場。那麽，期待在首腦會談之前的40多天裏，能夠通過緊密磋商完成具體的對朝提案，由兩國首腦壹起發表。

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