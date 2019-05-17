SK集團向越南規模最大企業Vingroup投資1.2萬億韓元，加速開拓東南亞市場. May. 17, 2019 07:45. by 黃泰皓 taeho@donga.com. SK集團將向越南規模最大的企業(以市價總額為準)Vingroup投資1.2萬億韓元。有分析認為，繼去年越南第二大企業馬山集團之後、SK集團對第一大集團Vingroup也進行了大規模投資，由此，SK集團會長崔泰源推進的“全球合作項目”(通過與當地企業的合作開拓海外市場)正在加快速度。 SK16日在越南河內以10億美元(約1.19萬億韓元)的價格收購了Vingroup的控股公司(Vingroup JSC)6.1%的股份，並決定簽署戰略合作協議。購買主體是控股公司SK(株)和SK Innovation、SK電訊、SK E&S、SK海力士等5家公司共同出資設立的SK東南亞投資法人。收購完成後，SK集團將繼Vingroup的創始人潘日旺(Pham Nhat Vuong)一家之後，成為第二大股東。潘日旺總裁和SK(株)Supex追求協議會會長趙大植出席了此次簽約儀式。 Vingroup成立於2001年，總部設在河內，占越南股票市場的四分之一(以市值計為23%)。 以方便面制造企業開始創業的潘日旺總裁在房地產市場投資並大獲成功後，拓寬了流通、電子、酒店及度假村等全方位事業領域，並擁有了90多個子公司。最近還開始涉足汽車和智能手機制造事業。 Vingroup去年的銷售額為121.8940萬億越南盾(約6.2410萬億韓元)。在過去3年裏，Vingroup的年均銷售增長率達到了45.5%，增長非常迅速。也有分析認為，與大部分以內需市場為主的其他東南亞企業不同，Vingroup以“出口制造業”為主進行擴張，因此與韓國大企業擁有相似的發展戰略。財界相關人士表示：“智能手機和整車是東南亞企業不敢進入的市場。(Vingroup)與滿足於國內市場的其他東南亞企業不同。” 此前，SK集團在去年8月以約4.7億美元(約5593億韓元)的價格購買了馬山集團9.5%的股份。由此SK成為Vingroup和馬山集團等越南企業界第一、第二集團的主要股東。SK集團的這一舉動被評價為是國內企業海外投資中難得一見的新嘗試。因為即使投入超過1萬億韓元的巨額資金，也沒有確保經營權，而且也不是以行市差價和分紅為目的的單純的財務投資。 SK相關人士表示：“此前，SK的東南亞事業主要以構築生產基地等國內事業的橫向擴張或確保投資企業的經營權為主，對Vingroup和馬山集團的投資目的是擺脫這種方式，通過與當地企業之間的合作來提高協同效應。”SK集團計劃與Vingroup一起積極參與當地市場的新投資和戰略收購、國營企業民營化項目等。 崔會長為投資Vingroup、馬山集團花費了兩年多的功夫。2017年11月，他同越南總理阮春福舉行會談，表達了投資意願，去年11月他再次與阮總理會面，就參與國營企業民營化、解決環境問題等問題交換了意見。去年學術大會“第一屆河內論壇”在越南召開，廣泛宣傳了SK的社會價值推進戰略。

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