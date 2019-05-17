30多歲迎來新的全盛期的申智愛. May. 17, 2019 07:46. by 李憲宰 uni@donga.com. 活躍在日本女子高爾夫巡回賽賽場上的申智愛(31歲)最近沈浸在插花的樂趣中。但她並不是專門學插花。總是面露笑容並兼備卓越實力的她，每次參加比賽都會收到來自日本當地球迷的二三十份禮物。特別是常受到粉絲們的花。申智愛在14日接受本報的電話采訪時表示：“禮物中不是完全融入了贈送人的心意嗎？我開始下決心用自己的方式來裝置收到的鮮花。托粉絲的福，家裏總是擺滿了鮮花。” 不知不覺已經步入30多歲年紀的申智愛表示，“最近正在享受以前沒有感受到的幸福。”她說：“我覺得自己是一個很有福氣的人。作為高爾夫球手，只要我盡力做好自己的事情，就能感動球迷。日子一天比一天珍貴。” ○ 30多歲迎來新的全盛期 在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽效力的2013年之前，對她來說高爾夫就是生活的全部。房子更像是用來睡覺、放東西的倉庫。 但是從2014年開起，隨著把日本作為主要舞臺開始，很多事情都發生了變化。在日本東京置辦了房子的她說：“在很多三天比賽日程(美巡賽一般四天)的日本，周一或周二可以有屬於自己的時間。休息的時候打掃衛生、洗衣服，日子過得很平凡。在沒有比賽的日子裏還去溫泉旅遊。”在今年7月份在法國舉行的大滿貫賽事依雲錦標賽之前，她計劃去附近的瑞士旅行。 但這並不意味著她忽視運動。天生“練習蟲”的她表示：“最近也經常做夢，80%是打比賽的夢。這也算是不經意間進行競爭。以前那樣會感到有壓力，但現在很享受在競爭中生活的這種狀態。”特別是註意力變得越來越好。她說：“以前我打球太註重結果。現在，我把註意力集中在每一桿上。說是積累了經驗也行，也可以說是變得老練了。在狀態不行的時候，我會多練習一會。” 在生活和高爾夫之間找到平衡的申智愛今年再次迎來了全盛期。在上月15日結束的愛麗絲工作室女子公開賽上，她後來居上贏得了賽季首場勝利，之後她又在29日結束的富士產經女子精英賽上逆轉7桿差距獲勝。截止到15日，她在日本女子職業高爾夫(JLPGA)多勝(2勝)排名積分(163分)、獎金(4310萬日元)、平均桿數(70.5579桿)、進入前十的次數(6次)等主要領域均占據第一位。 ○ 分享是一種幸福 從去年開始，她有了新的伴侶犬。它叫萊姆，是一只被主人遺棄的小狗。她說：“去年從認識的在寵物醫院當獸醫的老師那裏得悉，那裏有一只被主人遺棄的小狗。和朋友們商量後，決定由我來領養。比賽結束後回到家裏，萊姆比任何人都高興。我也非常欣慰。” 她說，在養狗的過程中，她重新認識到了人際關系的重要性。“我想，對於比賽現場要求簽名和合影的球迷，我也要做得更好。對我來說，這只不過是花上一兩分鐘的時間而已，但是對於他們來說，這或許會成為他們一生中美好的回憶。” 申智愛今年的目標是成為首位登上韓美日巡回賽獎金王寶座的選手。她之前已經在韓國和美國巡回賽登上了獎金王的寶座，去年和2016年她在日巡賽獎金王排行榜屈居第二。她說：“從終極的角度看，像現在這樣抱著好的心態和熱情打高爾夫球，才是自己真正想要做的事情。我想成為給很多人帶來共鳴和感動的幸福的高爾夫選手。”

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