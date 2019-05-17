特朗普的日本行程被公開，高爾夫-晚宴-自衛隊艦艇登船……. May. 17, 2019 07:46. by 東京=朴衡俊記者 lovesong@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普將於25日至28日協同夫人梅拉尼亞女士一起對日本進行國事訪問，他在日本的行程被公開。似乎是為了展示深厚的美日關系，日本首相安倍晉三和大部分重要人士將一起參加活動。 據日本《讀賣新聞》和《共同社》16日報道，將於25日抵達日本的特朗普總統將於26日在千葉縣與安倍首相打高爾夫球，正式開始國事訪問。這是兩位首腦第五次一起打高爾夫球。高爾夫球活動結束後特朗普總統將乘坐直升機前往兩國國技館，在東京與安倍首相一起觀看相撲決賽。屆時，特朗普總統將親自向獲勝選手授予“特朗普杯”，然後與安倍首相共進晚餐。 特朗普27日將拜會1日登基的德仁新天皇。這將是德仁天皇迎來的第一個海外國賓。之後將在東京迎賓館進行第11次美日首腦會談。據日本共同社報道，訪日行程最後一天的28日，他將前往神奈川縣橫須賀海上自衛隊基地，與安倍首相一起登上“出雲”級直升機護衛艦“加賀”。據分析，護衛艦的登船是為了顯示兩國之間鞏固的防衛合作。 這是特朗普總統自2017年11月訪日後時隔1年零6個月再次訪日。美國總統以國賓身份訪日是繼2014年4月前總統貝拉克•奧巴馬之後時隔5年零1個月的第一次。

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