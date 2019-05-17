駐韓美軍得出結論：“朝鮮發射的是3枚新型彈道導彈”. May. 17, 2019 07:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 經確認，駐韓美軍暫時將朝鮮4日和9日發射的發射物確定為同壹類型的新型短程彈道導彈（SRBM），並將其命名為KN-23。據悉，上述評估結果經美國印度太平洋司令部正式上報美國國防部，並已與韓國軍方共享。 據韓國政府消息靈通人士16日透露，駐韓美軍壹直對朝鮮4日（1枚，虎島半島）和9日（2枚，平安北道龜城壹帶）發射物的飛行軌道、速度、飛行距離等相關數據，以數十分之秒為單位進行了分析。結果顯示，這3枚發射物的飛行高度都低於短程彈道導彈，但在速度和破壞力方面，被認為是對推進器和制導裝置進行改良後的新型號。據駐韓美軍推測，該導彈的彈頭重量最高可達500公斤左右。不僅是常規彈頭，小型核彈頭也完全可以搭載。 該導彈被命名為KN-23。美軍給朝鮮的新型導彈、火箭炮等貼上KN（Korea North）和數字相結合的識別符號，監視相關動向。例如，2017年發射的洲際彈道導彈“火星-15”型被稱為KN-22，300毫米火箭炮則被稱為KN-09。 另壹名消息人士說：“在今後進行的最終評估中，新型短程彈道導彈的結論被推翻的可能性微乎其微。”也就是說沒有被修改為巡航導彈或火箭炮的余地。如果朝鮮發射的導彈被正式確定為彈道導彈，將引發違反禁止發射所有種類彈道導彈的聯合國安理會對朝制裁決議（第1874號）的爭議。韓國軍方表示，不排除朝鮮除了此次發射的KN-23以外，正在開發其他新型短程彈道導彈或將其戰鬥力化的可能性。

한국어