“去看防彈少年團的演出吧”紐約熱鬧掀翻天. May. 17, 2019 07:46. by 朴湧 parky@donga.com. 15日(當地時間)淩晨,沿著美國紐約曼哈頓5號街中央公園圍墻設置了路障,一大群人排起了長隊。 這就是當天上午7點在中央公園露天劇場“Rumsey Playfield”舉行的K-POP組合防彈少年團(BTS)的免費演出中想要入場的美國粉絲們。 雖然是5月,但當天氣溫卻罕見地降到了10度以下,還下起了雨,但她們卻連續幾天熬夜等待防彈少年團的到來。 美國媒體也集中報道了這一情況。防彈少年團當天的演出也是三大電視臺之一的ABC電視臺人氣早間節目《Good Morning America》夏季演唱會系列的開幕舞臺。到8月為止,Chance The Rapper、皮普•保羅、埃利•古爾丁等美國著名流行歌手每周都會登場1組。可以說,防彈少年團作為該系列演出的第一組公演者登場了。 防彈少年團當天在入場的4000多名粉絲面前演唱了新曲《Boy With Luv》和《FIRE》兩首歌曲。通過這個舞臺,他們還完成了GMA首秀。隊長Rap Monster(RM•金南俊•25歲)首先向粉絲們表達了感謝:“非常感謝大家,在(寒冷和下雨的情況下)等了幾天。” GMA主持人邁克爾•斯特雷漢當天提到了防彈少年團的《MAP OF THE SOUL:PERSONA》在上個月登上Billboard 200排行榜第一名這一情況,並將他們與傳奇的英國搖滾樂隊甲殼蟲樂隊相提並論。原因是,這是自甲殼蟲樂隊之後,首次有藝人在一年內有3張專輯登上Billboard 200榜首位置。RM說:“我們都是甲殼蟲隊的粉絲。能和音樂產業中最偉大的名字一起被提到,感到很榮幸。” 防彈少年團將於18、19日在新澤西州梅特拉伊夫體育場舉行收費演唱會。新澤西州鐵路交通當局“新澤西特蘭吉特”預告稱,預計BTS演出將一下子聚集大批人潮,演出後火車末班車將延後兩個小時。

