“韩国野兽”柳贤振取得赛季第6胜，有望竞逐赛扬奖. May. 21, 2019 07:47. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 平均责任失分排在美国职业棒球大联盟(MLB)全体第1位(1.51)，国家联盟多胜部门共同位居第1位(6胜1负)。 “韩国野兽”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)正向着美职棒大联盟最佳投手前进。 20日，柳贤振在美国俄亥俄州Great American球场举行的与辛辛那提红人队的客场比赛中，展现出7局无失分的好投表现，带领球队以8比3大胜对手，并取得了个人赛季第6场胜利。这是柳贤振本赛季首次在非主场的客场比赛中获胜。有预测称，凭借出色的表现，柳贤振十分有希望去竞逐MLB每年颁给联赛最佳投手颁发的赛扬奖(Cy Young Award，年度最佳投手大奖)。虽然是赛季初期，但各种指标都提高了柳贤振获得赛扬奖的期待感。 柳贤振在本赛季共出战了9场比赛。从2011年以后在国家联盟获得赛扬奖的选手们的9场比赛出战指标来看，柳贤振目前的成绩绝对是显眼的。 2012年效力于纽约大都会队的R A迪基(45岁)在9场比赛中与柳贤振一样都取得了6胜1负的成绩。但是当时迪基的平均责任失分高达3.61，是柳贤振的两倍以上。2011、2013、2014年等最近10年间三次获得赛扬奖的队友克莱顿•克肖(31岁)也在2014年以9场比赛为准，取得了6场胜利。但是克肖当时的败局数比柳贤振多1次，平均失分也达到了2.92，比柳贤振要高出不少。 ESPN统计的“赛扬积分”中，在国家联盟赛扬奖热门候选人中，柳贤振也排名第一。截止到20日，柳贤振以64.6分的成绩位居国家联盟首位。领先排在第二位的队友肯利•扬森(32岁)3.0分。赛扬积分是根据投手的参赛场次和首发场次、消化局数和平均责任失分、三振数、胜负数等10个要素计算出来的。从2011年开始到去年为止，8年期间共有6人获得赛扬奖。美国联盟赛扬积分第一名的是贾斯汀•沃兰德(休斯顿队)，积分为77.2分。目前他的战绩为7胜1负，比柳贤振多1胜。但是平均失分2.38，还是高于柳贤振。赛扬奖在美国联盟和国家联盟各选出一人。 博彩公司也在关注柳贤振获得赛扬奖的可能性。从美职棒大联盟相关博彩公司“FanDuel”最近发表的赛扬奖候选人赔率来看，柳贤振的赔率为1赔11，排在第5位，获奖可能性较高。该博彩公司认为最有可能获奖的选手是麦克斯•舒瓦泽尔(华盛顿队，1赔4)，接着是去年获奖者雅各布•德格罗姆(纽约大都会队，1赔4.9)、路易斯•卡斯蒂略(辛辛那提队)、斯蒂文•斯特莱斯伯格(华盛顿队)。赔率越低，说明获奖概率越高。 纵观历届赛扬奖的获奖成绩，在取得20胜以上的同时，败局数往往保持在个位数。以美职棒大联盟的先发投手为例，每年要参加162场比赛，并有30次左右的出场机会。如果柳贤振能延续目前的趋势，获得赛扬奖将不再是遥不可及的梦想。只是过去经常受伤的他的身体状况是关键所在。

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