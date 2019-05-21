日本进入把征用问题变成国际纷争的程序，韩日关系不能再被搁置不理. May. 21, 2019 07:47. . 围绕日本帝国主义强占时期强制征用的赔偿判决，日本政府昨天向韩国提出交给包括第三国委员在内的仲裁委员会。日本自去年10月底韩国大法院做出判决以来，根据1965年签署的《韩日请求权协定》纠纷解决程序，采取了双边协商→第三国仲裁委员会的程序。如果韩国不予回应，则有可能向国际法院提起诉讼。这一过程如果没有韩方的同意就不会成立，但通过这一过程，似乎想达到凸显本国彻底“依法”行动的“国际宣传”效果。 日本政府对此问题的态度非同寻常。副首相麻生太郎等政府实权人物接连表示，如果日本企业资产遭到扣押，日本将会进行报复。在这种情况下，受害者们以被判强制赔偿的企业为对象，正在采取资产变现措施。自大法院做出判决以来，韩日关系一直持续着漫长的恶性循环，这个问题谁也无法提出有效的解决方案。 值得庆幸的是，最近两国都出现了应该恢复韩日关系的声音。日本防卫大臣岩谷毅18日表示，“希望与韩国恢复原来的关系”，表达了改善韩日军事合作关系的意愿。发言的根底可能是日本主流的安保意识，即在即将面临朝核和中国扩张主义的东亚，“韩美日、韩日合作”非常重要。有人分析说，韩日国防部长会谈将于下月初在新加坡举行的亚洲安全保障会议上举行。另外，传来了去年日本国内K-POP的销售额接近3000亿韩元、刷新了历史最高纪录等消息，旅游和文化等民间关系依然活跃。 韩国政府就强制征用赔偿判决表示，“民间之间的司法纷争政府无权干涉”，一直拒绝响应政府间磋商。文在寅政府也正式表明了同时推进解决历史问题和面向未来关系发展的“双轨制”基调。其结果，事实上除了对关系恶化置之不理之外，没有别的努力。以6月底在大阪举行的二十国集团（G20）峰会为契机，韩日首脑间应该恢复对话。如果首脑间开始对话，对于强制征用的赔偿判决，政府和民间圈都会逐渐打开讨论的渠道。

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