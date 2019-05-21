弗里德里希大帝的外交术. May. 21, 2019 07:47. . 1740年5月30日，弗里德里希二世登基成为国王，他为把德国打造成欧洲强国、普鲁士统一德国打下了基础。当年10月，卡尔六世在奥地利去世，女儿玛丽亚·特雷齐亚继承王位。同年12月，弗里德里希突然进攻奥地利的施莱辛。这是奥地利王位战争，也是从7年战争发展成为后来下一代的拿破仑征服战争的世界大战的开始。 在王子时期，弗里德里希是一个厌恶军事训练，热爱学问、文学和艺术的进步人物。因此，他即位后立即展开的行动就是侵略战争，这让欧洲感到震惊。然而，这个惊异却根本不算什么。在这场入侵之后的七年战争中，这位“文学青年”以惊人的战术和军事眼光震惊了世界。弗里德里希国王去世后，法国军事天才拿破仑征服了普鲁士，访问了弗里德里希国王之墓。在他的遗体前，拿破仑回头看着跟随他的部下说：“诸君们脱帽致敬吧。如果这位先生还活着，我们来不了这里。” 弗里德里希的军事能力在没有硝烟的战争——外交上也非常出色。他前往施莱辛时，事先根本就没有与法国进行任何交流。但是，他认为法国肯定会与普鲁士步调一致，于是对法国国王使节这样说。“我们是去为你们打仗的。”正如他预测的那样，法国参战了。弗里德里希从权利的立场来看待外交，先夺牌后预测对方的反应并采取行动。这种姿态使他成为“近代德国的大王”。 最近朝鲜对俄罗斯的求爱以挫折告终。朝鲜给不了俄罗斯任何利益。即便有，也不能弥补由此造成的损失。这是继在越南与美国的外交失败后的又一惨案。朝鲜难道不应该参考弗里德里希大王的外交吗？

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