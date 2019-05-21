继饺子之后紫菜将成为CJ下一代食品的胜负手. May. 21, 2019 07:47. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. CJ第一制糖开始进军被称为“食品产业的半导体”的全球紫菜市场。继成为热门商品的“必品阁(bibigo)饺子”之后，紫菜将作为下一代食品亮相。因为制作成饼干的紫菜味道让全世界人开始喜欢上了。2017年首次超过5亿美元(约5967亿韩元)的国内紫菜出口额，到2024年将有望翻一番。 CJ第一制糖正在致力于确保全球生产设施。20日，CJ第一制糖表示：“为了攻占东南亚地区的紫菜市场，正在将位于越南的紫菜工厂的设施规模扩大到原来的3倍。”该工程能将年产50吨规模的产量提高到150吨。目标是今年下半年(7~12月)完工。美国西部地区也正在建设紫菜工厂，预计也将在今年下半年结束工程。 不仅是海外生产设施的扩大，CJ第一制糖在上个月初还确保了韩国国内最大的紫菜生产企业之一的三海商社80%的股份。从去年开始共投资738亿韩元。三海商社成立于1968年，拥有20多项与紫菜相关的专利，是对紫菜具有专业性的企业。 2006年进入紫菜产业的CJ第一制糖为了制定进军世界市场的“发展蓝图”，最近在总公司成立了特别工作小组(TF)。将专门研究紫菜的人力从原来的2名增加到6名，正在加快研究开发(R&D)的进程。CJ第一制糖的相关人士解释说：“在创造覆盖国内外的生产条件的同时，将利用三海商社的经验，在全球市场上提高销售额。” CJ第一制糖之所以关注紫菜，是因为全球紫菜市场的高增长可能性。据韩国农水产食品流通公社(aT)透露，预计到2024年，国内的紫菜出口规模将达到10亿美元(约1.1932万亿韩元)。2007年只有49个国家进口紫菜，而去年增加到了136个国家(韩国贸易统计振兴院资料)。因为之前只有东北亚地区人们食用的紫菜开始作为健康零食受到关注，并在全世界走红。作为下酒菜也备受瞩目。西方人称紫菜为“Black Paper”的时代已经过去了。 紫菜的商业原料生产只在韩国、日本、中国等3个国家可行，这也是CJ第一制糖将紫菜选为下一代食品之一的原因。韩国紫菜的价格比日本便宜，而且厚度适于制作饼干。日本紫菜厚，常搭配米饭或寿司食用，而中国紫菜则主要用来泡紫菜汤。2000年以后成为紫菜出口国的泰国，从韩国、中国、日本进口原料，加工后出售给东南亚地区。 CJ第一制糖的战略能否成为进一步发展国内紫菜产业的契机，备受业界内外关注。海洋水产部于2017年9月发表了《紫菜产业发展方案》，指出有必要改善陈旧的产业结构、开发高附加值新产品、加强质量卫生管理等。CJ第一制糖的相关人士表示：“目前，饼干用紫菜由泰国主导，寿司用紫菜由日本主导。为了今后让紫菜成为K食品的一个轴心，将强化R&D。”

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