连特朗普也介入，堕胎争论在美国大选中迅速升温. May. 21, 2019 07:48. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 在美国阿拉巴马州通过了禁止因强奸及近亲相奸关系而怀孕的堕胎的法案后，围绕堕胎问题的争论正在成为2020年大选的主要议题。民主党女性大选候选人们一致表示反对，正在针对共和党和特朗普政府展开攻势。 美国总统特朗普18日明确表示自己是堕胎反对者，但也提出了三个例外条件。他当天在推特上写道：“虽然尊重生命（pro-life），但在强奸、近亲相奸、保护产妇生命时是例外。”他还说：“这与前总统里根采取的立场相同。” 1967年，时任加利福尼亚州州长里根签署了一项法案，允许对强奸及近亲相奸等例外事例堕胎。分析认为，特朗普当天的讲话表明他并不反对堕胎，是为了在获得保守选民支持的同时，与阿拉巴马州严厉的堕胎禁令划清界限，避免刺激女性选民。 但是美国媒体评价称，特朗普当天的发言对堕胎赞反两论火上浇油。《华盛顿邮报》当天报道说：“连总统也介入堕胎争论，加剧了共和党内部的分裂。”这意味着州议会通过的法律已成为华盛顿中央政坛的雷管。去年舆论调查公司盖洛普的调查结果显示，60%的美国人认为早期堕胎应该合法。另外，64%的调查应答者表示：“1973年承认女性堕胎权的‘罗伊诉韦德案’判决不能被推翻。” 仅本周就有至少6个市民团体计划在全国范围内举行示威，反对阿拉巴马州法案。他们还决定刊登针对共和党地区女性选民的大规模广告，批评阿拉巴马禁止堕胎法存在的问题。 民主党大选候选人们也打响了炮火。国会参议员基尔斯丁·吉利布兰德（纽约州）当天参加哥伦比亚广播公司（CBS）节目时说：“总统已开始对美国妇女发动了战争。虽然这是一场总统想要的战争，但最终他会输掉。”参议员伯尼·桑德斯（佛蒙特州、无党派）也加入争论，他表示，“根据与医生商议的结果，女性应该有决定堕胎的自由。医学问题成了政治问题”。 面对强烈的反对舆论，共和党议员态度模棱两可。参议员科里·盖特纳（科罗拉多州）对美国政治专业媒体《政客》表示，“（我）反对堕胎，但这取决于各州的决定”。

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