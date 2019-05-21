日本要求启动包括第三国在内的“征用赔偿裁决仲裁委员会”. May. 21, 2019 07:48. by 韓基渽 record@donga.com. 日本政府就韩国大法院的强制征用赔偿判决，向韩国政府要求召开仲裁委员会会议。韩国政府的方针是慎重考虑。 日本外务省20日在题为《根据关于原朝鲜半岛出身的劳动者问题的日韩请求权协定的仲裁请求》的报道资料中表示，“1月9日请求以请求权协定为基础进行磋商，但过了4个多月，韩国政府没有回应。”“认为通过以请求权协定为基础的磋商无法解决问题，20日上午向韩国方面要求进行仲裁。” 据悉，日本外务省事务次官秋叶刚男当天召见韩国驻日本大使南官杓，强烈要求韩国政府回应日方关于设立仲裁委员会的提议。 1965年签署的请求权协定明确规定了在韩日之间发生纠纷时有两种解决办法，一是“通过外交渠道解决”，二是“不能通过外交途径解决的纠纷，举行包括第三国委员在内的仲裁委员会会议”。日本政府1月9日向韩国提议举行政府间磋商，并表示“请在30天内（截止时间为2月8日）答复”。韩国政府没有做出回答，于是日本在20天后提出了“召开仲裁委员会会议”的第二阶段要求。但是双方间没有强制执行的规定，所以如果韩国政府不任命仲裁委员，不指定进行仲裁的第三国，仲裁委员会就不会能成立。 韩国外交部表示：“（韩国）20日通过外交渠道接到了日本要求在根据请求权协定进行仲裁的外交公函”，“就日方的这一举措，考虑到各方面因素，将慎重考虑。”韩国外交当局在今年1月日本要求进行双边磋商时也表示“将周密讨论”。如果韩国政府不答应召开仲裁委员会会议，日本政府还考虑向国际法院提起诉讼。 有分析认为，日本政府在很难取得实质性成果的情况下，仍按照请求权协定等程序进入下一阶段措施，这是考虑到国际舆论战而采取的措施。这是为了向国内外告知，“日本正在按照法律程序行动，但韩国却无视这一程序”。

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