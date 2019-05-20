PGA锦标赛激战正酣，陷入“高尔夫球车”争议的戴利和“高尔夫皇帝”伍兹都未能晋级. May. 20, 2019 07:50. by 李憲宰 uni@donga.com. “恶童高尔夫选手”约翰•戴利(53岁)和“高尔夫皇帝”泰格•伍兹(44岁•以上美国)在迎来第101届的本赛季第二场大满贯赛—美国PGA锦标赛之前，处于争议的中心。当戴利以右膝关节炎为由决定乘坐电动高尔夫球车进行比赛时，伍兹直接表示：“(2008年6月美国公开赛时)我曾用断腿走路。” 但结果却是两人都未能晋级。18日，戴利在美国纽约州法明代尔的贝斯佩奇州立公园黑色球场(标准杆70杆•7459码)举行的第2轮比赛上，打出了高于标准杆6杆的76杆。加上前一日第一轮的高于标准杆5杆，两轮过后计分卡成绩惨不忍睹，为高于标准杆11杆的151杆。 在关于使用高尔夫球车的争议中，戴利还是得到了众多球迷的支持。球迷们用相机记录下了他乘坐高尔夫球车的样子。现场观众也向在第2轮最后一洞以柏忌结束比赛的他发出了巨大的欢呼声。 戴利还表示，希望能在7月举行的另一场大满贯赛事英国公开赛(The Open Championship)上乘坐高尔夫球车。据美联社(AP)等外媒透露，戴利已向主管英国公开赛的英国皇家高尔夫协会(R&A)申请了使用高尔夫球车的许可，目前正在等待回复。他说：“如果我不能使用高尔夫球车，我将不会参加英国公开赛。” 另外，赛前被视为夺冠热门的伍兹在两轮过后仅取得高于标准杆5杆共145杆的成绩，遗憾未能晋级。本次大赛的晋级线卡在高于标准杆4杆。 另外，在第一、二轮比赛中与伍兹同组展开较量的“大满贯猎人”布鲁克斯•科普卡(39岁•美国)在三轮比赛过后以低于标准杆12杆共198杆的成绩遥遥领先，第二名落后的杆数高达7杆，夺冠对他似乎只是时间问题。卫冕冠军科普卡将挑战本次赛事的两连冠。他去年在美国公开赛上实现了两连冠。

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