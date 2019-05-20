大学毕业生失业者达60万，只有提高劳动弹性和稳定性才能创造青年工作岗位. May. 20, 2019 07:50. . 今年4月，大学毕业生失业人数达到60.3万人，刷新了两年来的最高纪录。比去年增加了近3万人，这是自1999年开始进行相关统计以来的最高值。特别是以第一季度（1月-3月）为基准，51万名大学毕业生失业者中15岁-29岁的青年层达到了22.4万名，占44%。也就是说，青年层承担的工作岗位不足的痛苦最多。 统计厅解释说，今年参加公务员考试学习的“公考一族”增加了近18万人，而且由于考试集中在4月份，所以4月份失业人数有所增加。准备就业者既不是就业也不是失业，属于非经济活动人口，但只要提交考试志愿书，就被列为失业者。昨天，青瓦台就业首席秘书官郑泰浩（音译）表示：“去年就业者增加人数约为9.7万人，但今年每月增加17万-26万人”，“虽然就业情况困难，但比去年有所改善。”也就是说，新产业开发和政府营造第二风险投资热潮等政策正在显示出成果。今年以来，就业者人数的增加和雇佣率等雇佣指标虽然比去年有所好转，但增加的就业者中相当一部分是通过税金创造的暂时性工作岗位。青年感受失业率超过25%，在现场感受到的痛苦更大。 只有创业和企业活动更加活跃，才能增加好的工作岗位，不正常的公务员考试热潮也会减弱。政府不能因为年轻人不能就业，就把政府援助集中在青年创业方面。创业成功率是中老年更高，因此他们创业后，不能有年龄歧视，而应给予创业支持，以便雇用青年。政府一强调青年创业，所有部门就都进行没有效果的重复工作，这才是问题。 政府应加大力度改革劳动市场。欧洲许多国家的就业率一直受慢性失业的困扰，而这些国家就业率的提高，主要得益于劳动力市场的灵活性和稳定性。德国、瑞典、丹麦、荷兰等国家通过社会安全网保护失业者，同时拓宽了期限制、派遣制的许可范围，提高了劳动者的生计稳定性和企业雇用灵活性。今后，新技术、新产业将如潮水般涌入，任何职业都不会有安全地带。只有增加雇用保险等社会安全网，提高劳动市场的灵活性，企业和产业才能生存，劳动者才能生存。

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