公司活着才有员工的平凡真相. May. 20, 2019 07:51. by 河任淑记者 artemes@donga.com. 双龙汽车劳动组合（工会）委员长听到车辆销售停滞的消息，在上个月向营业本部长提议进行面谈。在听到“1月-3月因雷克斯顿、科兰多等新车效应导致不错的销量进入4月份后表现不佳”的回答后，他这样问道：“有没有什么事可以帮忙？” 双龙汽车是亏损公司。从2009年以来，除了2016年，每年都是赤字经营。如此一来，已经很长时间从国内银行借不到运营资金，负债比率为零。大股东印度马恒达汽车公司虽然先后两次提供近1000亿韩元资本金，但对亏损公司注资毕竟力量有限。因此，双龙汽车只有通过提高工厂运转率来提高收益性，成员才能拿到工资。工会非常清楚这一点。原因是，由于经营困难，在劳资双方极端对立的情况下，公司进入了法定管理状态，有2600多人在2009年离开公司的经验。工会委员长之所以问“有没有什么事情可以帮忙？”，是因为他认识到只有工厂运转、劳动者才能生存的平凡事实。 在双龙汽车公司，如果工会执行人员没事可干而在生产线之间走动，职员们就会说这样的话：“你也干点活儿吧！”通过双龙汽车工会委员长今年年初接受本报采访时说的话，就能看清楚双龙汽车员工的心态。“大股东要投资，管理层要多卖车，我们工人要努力造车，挽救公司。”如果被解雇者在年内全部复职，过去的过激工会执行部也将回到双龙汽车。但资方并不十分担心。因为他们认为，结构已经很难回到从前的氛围。 从某种角度来说，双龙汽车工会的反应令人耳目一新，这是因为工会处处存在常识不通的现象。 经过11个月的长时间阵痛，最近2018年在劳资间工资及团体协议上暂时达成协议的雷诺三星汽车也是如此。去年10月以来，雷诺三星工会以上调工资、重新安排生产线时加强工会立场等为由，进行了62次部分罢工，得到了该得到的，并就工资、团体协商达成了协议。 在此期间，公司经营状况出现了恶化。以4月份为准，雷诺三星汽车的累计销量为52930辆，同比急剧减少39.6%。占工厂生产量一半的日产“Rogue”的委托生产量今年预定为10万辆，减少到了6万辆。能否确保明年的货量，目前尚不明朗。如果21日经过工会成员的投票表决，该公司下月就要直接进入2019年工资、团体协商。 现代重工业工会也从不久前开始进行部分罢工。该公司的焦点是“总部迁往首尔”。收购大宇造船海洋的现代重工业计划31日将现有的现代重工业分为韩国造船海洋的中间控股公司和现代重工业的事业公司。韩国造船海洋的总公司定在首尔后，工会以反对物质分割为由进行罢工。 今年，造船、重工业因全球需求萎缩和中国的猛烈追击，一度跌入谷底，但随着液化石油气船的供应量增加，勉强得以喘息。更何况，造船出口的现代重工业总公司今后仍然是在蔚山。 韩国造船海洋是以现代重工业、大宇造船海洋、现代三湖重工业、现代尾浦造船为下属进行研发活动的机构。经营上判断认为，单纯建造船舶无法战胜中国，无法守住世界第一的位置，只有在首尔设立总公司，确保优秀人才，加快研发步伐，才有未来。这样的判断是否成为罢工的对象，不禁令人好奇。

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