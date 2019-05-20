“希望和5G韩国合作”，海外企业纷纷向韩国移动通信业界抛出橄榄枝. May. 20, 2019 07:50. by 郭道英 now@donga.com. 海外企业正不断向在世界上第一个取得5G通信商业化权利的韩国移动通信业界抛出橄榄枝。各国代表通信企业和全球信息通信技术(ICT)企业代表为了讨论与韩国的合作方案，接连访问了韩国。5G基础B2C(企业和消费者之间的交易)市场还处于初期阶段，因此他们希望通过韩国市场，探讨多种事业的可能性。 ○ KT会长黄昌圭会见俄罗斯通信企业首长 KT方面17日表示，包括俄罗斯最大的通信企业移动电视系统(MTS)集团首席执行官(CEO)阿列克谢•科尔尼亚在内的主要管理人员访问了韩国，并参观了国内5G服务现状。MTS是在俄罗斯、东欧、中亚拥有1亿用户的通信公司。 当天，KT会长黄昌圭和科尔尼亚CEO在首尔钟路区KT大厦会面，双方讨论了全球事业合作方案。目前，MTS已经在俄罗斯境内建立了最大的物联网(IoT)系统，并计划今后在IoT上嫁接人工智能产品。因此，据悉科尔尼亚CEO对国内推出的AI和智能家庭等相关事业领域进行了仔细观察。与此同时，MTS集团的管理层亲身体验了职业棒球直播和智能电视等基于5G的B2C服务，同时检验了在俄罗斯具体展开5G服务的可能性。 MTS方面尤其对以家庭用电视为基础的人工智能服务“GiGA Genie”表示了关注。因为在全球市场，谷歌(谷歌家庭)和亚马逊(Alexa)等ICT平台企业主导AI市场，而与此相反，GiGA Genie是通信公司以有线服务(TV)为基础扩大AI市场的很好事例。 KT方面表示：“MTS将AI和IoT领域作为战略优先顺位事业，所以对韩国的5G服务表现出了极大的关注。集中讨论了与KT的各种合作方案。” ○ SK电讯社长朴正浩会见微软和新加坡电信CEO 此前，SK电讯社长朴正浩也于上月9日迎接了新加坡最大的通讯事业者、东南亚地区信息平台事业者新加坡电信集团总裁及首席执行官(CEO)蔡淑君的参观访问。此前的3月，他还在美国华盛顿州雷蒙德的微软(MS)总部会见了CEO萨蒂亚•纳德拉，并领导了谅解备忘录(MOU)的签署。 在全球5G基础市场刚刚打开的情况下，海外厂商也面临着各种合作的可能性。据悉，新加坡电信主要关注游戏和电子竞技等，微软则非常关注AI、云计算和实感型媒体业务合作。微软拥有可穿穿戴式全息设备“Holo Lens”，SK电讯在增强现实(AR)和虚拟现实(VR)源泉技术和影像(Oksusu)、音乐(Flo)等领域拥有丰富的流媒体服务经验。 据悉，两家公司为了今后发掘事业机会，在各领域组成协议体，指定负责人等，着手进行实质性合作的具体行动。微软首席副总裁简森•根德表示：“通过与SK电讯的战略伙伴关系，微软期待在加速电信行业数字变形方面发挥重要作用。我们希望通过云计算和AI为客户提供创新和全新的服务。”

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