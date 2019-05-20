美伊冲突忧虑加剧，纷纷从伊拉克撤离企业与本国国民. May. 20, 2019 07:50. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 据美联社等美国媒体18日报道，由于美国和伊朗关系紧张加剧，美国联邦航空局16日对在海湾海域运行的民用航班发布安全预警。在邻近的伊拉克、巴林等国，也陆续出现了外国企业及当地侨民撤离的事态，中东的军事紧张感正在加剧。在这种情况下，美国外交安保领域总管对伊朗政策的两大负责人——国务卿迈克·蓬佩奥和白宫国家安全顾问约翰·博尔顿之间的矛盾也日益明显，围绕中东的政策走向也令人担忧。 ○美联邦航空局发布“民用航班警报”，避难动向越来越明显 据美联社报道，美国联邦航空局通过美国政府向业界通报飞机安全运行情况的“航行通报”（NOTAM）警告称，“所有在海湾海域及阿曼海上空飞行的民航客机都必须注意加剧的军事行为和政治紧张”。通报还说：“由于潜在错误及误认，美国民用航空运航的意外危险正在增加。有可能会遭遇意想不到的通信系统干扰等。”连接亚洲和欧洲的主要航线、中东最大的机场阿联酋迪拜国际机场也在该地区之内。 在巴林和伊拉克，避难动向也日益明显。巴林政府18日以地区局势不稳定为由，向居住在伊朗和伊拉克的本国国民下达了立即撤离的命令，并要求，不要去这两个国家旅游。美国最大的石油公司埃克森-美孚公司当天也撤回了位于伊拉克南部巴士拉省油田的全部50名公司职员。 在欧洲发行的阿拉伯文报纸《中东报》当天通过匿名消息人士报道，包括沙特阿拉伯在内的多个海湾国家已批准在本国部署美军。目前尚不清楚美军的具体规模。目前在巴林有美国第五舰队，在卡塔尔有美国空军基地。 法新社当天也报道说，沙特要求召开海湾合作会议及阿拉伯联盟紧急会议，讨论中东紧张局势。沙特是伊朗最大的宿敌，最近本国的输油设施和油轮接连遭到袭击，沙特怀疑其幕后主使是伊朗。 ○博尔顿与蓬佩奥唱反调 美国政治专门媒体《政客》17日报道说，博尔顿和蓬佩奥围绕对伊政策的矛盾已经浮出水面。《政客》说，强调外交解决方法的蓬佩奥和“不惜发动战争”的博尔顿之间的意见分歧太大。上月，美国政府在决定是否延长对韩国、日本等8个国家禁止进口伊朗产原油的例外措施时，两人也针锋相对。国务院方面推进延长期限，但博尔顿方面主张“全面禁止”，最终采纳了博尔顿的主张。 《政客》说，蓬佩奥对博尔顿在不经过部门间协商的情况下独自与美国总统特朗普进行磋商也相当不满。《政客》说，尤其对博尔顿通过推特等单方面发表敏感的外交政策感到厌烦。 但是，特朗普总统以庞大的战争费用等为由，对中东紧张局势升级以及与伊朗发生战争的可能性表示忧虑，因此有分析认为，博尔顿今后的立身之地将越来越小。美国有线电视新闻网（CNN）17日表示：“总统向博尔顿等强硬派参谋们表示‘恼火（irritation）’。总统最近打电话给白宫以外的人士，对博尔顿表示不满。”

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