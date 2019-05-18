韩医师李在成博士：“长寿的秘诀：远离糖、油炸食品、酒，享受牛蒡和萝卜即可”. May. 18, 2019 07:23. by 黃泰勳 beetlez@donga.com. “每次父亲吃饭时，他都会在盘子和秤上量完大麦饭的重量，然后按照规定量吃。从糖尿病开始的30多岁到80多岁去世为止，他一直用秤称饭。这就是我父亲疾病糖尿病作斗争的方法。” 韩医师博士李在成(50岁，音译)之所以对健康饮食感兴趣，是因为受到父亲的影响。他说：“我吃均衡的饭菜，每天早上从首尔钟路3街的家里慢跑到南山，这是父亲独有的自我管理方法。” 最近，包括糖尿病在内，脂肪肝、腹部肥胖患者正在增加。 据李博士介绍，这是喜欢吃刺激性食物，炸鸡、炸猪排等油炸食物配酒的饮食习惯导致身体垮掉的结果。他说：“如果过度吃混合了调料的‘甜咸(既甜又咸)’食物，身体容易产生慢性炎症，并由此产生或大或小的疾病。” 李博士指出，危害健康的3种食品是糖、油炸食品和酒。他主张表示：“以加工食品为主的饮食生活会引发肠内微生物不均衡和慢性炎症状态，这会直接导致免疫力低下。最近麻疹、流感、A型甲肝等传染病的增加也与此不无关系。” 李博士很重视强调抗菌或灭菌的现代卫生观可能会反过来妨碍健康的肠内生态系统的形成的“卫生假说”。因为他相信，肠内微生物的多样性和协调，在形成体质方面，与人类的遗传体一样重要。他反复强调说：“生育时，自然分娩比剖腹产对孩子好。 因为，随着胎儿通过孕妇的阴道出来，阴道内的乳酸菌会进入胎儿体内。此外，母乳中含有奶粉中不含的两歧双岐杆菌乳酸菌和低聚糖，可以为孩子建立免疫系统。” 李博士从2002年开始在广播和社会性媒体上从中医学观点介绍通俗易懂的健康信息。他一贯主张；“吃得好才能活得好”或“吃得明白才能健康”。他的健康的食谱故事已广为人知，目前他的Kakao故事频道的订阅人数已超过44万，非常受欢迎。从2年前开始，他在门户网站Naver等每周上传一次音频链接。最近李博士还出版了《餐桌宝鉴1、2》一书。 当记者要求李博士介绍对身体有益的健康食品时，得到的回答是牛蒡和萝卜。他说：“牛蒡(Arctium lappa)含有丰富的叫菊粉(Inulin)的纤维质，能活化肠内微生物，降低身体热量，抑制炎症。牛蒡通常是用酱油烧菜食用的，最好是稍微焯一下，蘸大酱吃。萝卜特有的辣味具有抗菌作用，淀粉含量高，起到天然消化剂的作用。”此外，对缓解可吸入颗粒物等大气污染有好处的西兰花，对改善便秘有益的熟透的香蕉等也被列入推荐品种。 但是，他并不是只坚持健康饮食。参加各种聚会或聚餐，不分饮食随意吃。他说：“为了健康吃什么固然重要，但拥有什么样的心才是最重要的。”他解释说，如果怀着感谢所有事情，接受已经发生的事情的心情，那就是消除压力的解毒果汁。 李博士最近暂时放弃了和妻子一起经营的“幸福之泉韩医院”，享受安息年。 他说：“现在我好像到了人生的中场休息时间。何时重新开始工作尚未确定。计划写个人随笔，进行Youtube节目。”

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