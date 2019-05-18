对朝粮食援助的话，国内大米价格暴涨？个体户感到不安. May. 18, 2019 07:23. by 崔惠? herstory@donga.com. 随着政府就向朝鲜提供大米援助收集舆论意见，有人担心，如果进行实际援助，大米价格还会上涨。特别是去年以来，由于大米价格上涨，材料费负担加重的个体营业者感到不安。以本月5日为准，大米价格为每80公斤19.15万韩元，比历史最低的2017年7月（12.6万韩元）上涨了52%。 从过去9次对朝提供大米援助的事例来看，5次是援助以后大米价格下降，4次是价格上涨。对朝大米援助后价格下降的时期是2000年（-0.7%）、2004年（-2.0%）、2005年（-7.7%）、2006年（-0.5%）、2010年（-0.1%）。相反，1995年（3.1%）、2002年（2.5%）、2003年（0.7%）、2007年（0.4%）的大米援助后价格出现了上涨。 对朝援助和大米价格没有明显关系，其原因是向朝鲜输送的大米，不是直接影响国内行情的新大米，而是以旧大米或进口大米为主。农林畜产食品部的一名相关人士表示：“粮食援助不是以新米为主，而是以两三年以前的大米为主，所以几乎没有对国内供应产生什么影响。”也就是说，以目前为基准，4个月后，2019年产新米将开始出库，因此，即使目前保管的2017年至2018年产大米运往朝鲜，大米行情也不会上涨。 尽管存在这样的先例，仍然有人担心对朝大米援助会对大米价格上涨产生影响。每当米价暴跌时，以政治圈和农民团体为中心，都出现过向朝鲜运送大米消耗库存以提高大米价格的主张。很多人认为，如果大米援助导致供给减少，价格就会上涨，所以才会出现这种主张。 实际上，在丰年米价下跌的2010年，全国农民会总联盟等曾发表声明称：“米价暴跌是因为从2008年起中断对朝大米援助，导致库存积压。”在大米价格处于下降期的2016年，也有向朝鲜运送大米的主张。去年2月，当时农林畜产食品海洋水产委员长薛勋在国会讨论会上表示：“通过向朝鲜援助大米，可以同时抓住大米价格稳定和人道主义援助这两只兔子。” 对此，农民团体解释说，这只是想送出过剩物量，而不是期待价格上涨。韩国农业经营人中央联合会相关人士表示：“如果库存量流入市场，可以减少价格下跌的不安感，并不是为了提高大米价格。”

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