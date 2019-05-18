给“弹道导弹”免罪，就算南北关系好转，又能走多远？. May. 18, 2019 07:23. . 据悉，驻韩美军初步断定朝鲜4日和9日发射的3枚导弹都是同一类型的新型短程弹道导弹（SRBM），甚至还贴上了“KN-23”的识别代码。但韩国政府和军方昨天也重申了原有立场，称“韩美正在共同对发射体的细节特点和参数进行精密分析”。取而代之的是，韩国政府决定对此前一直保留的国际机构对朝人道主义援助事业执行800万美元，并批准了入驻开城工业园区的企业人士访问朝鲜。 政府也没有积极否认朝鲜发射的运载火箭是弹道导弹的评价。大体上是已经承认了韩美内部共享这样的分析结果。但国家安保室长郑义溶昨天表示：“这不是驻韩美军司令部的正式立场。到目前为止，韩美的正式立场是两国政府正在紧密分析。”这被解读为虽然被分析为弹道导弹，但还不是“正式结果”，还有韩美共同确定的程序。 政府之所以如此犹豫不决，是出于考虑到南北关系的政策判断。如果得出朝鲜发射的是弹道导弹的结论，朝鲜就明显违反了禁止“利用弹道导弹技术进行所有试验发射”的联合国制裁决议，因此应该对朝鲜进行谴责和警告，甚至采取军方的应对措施。但是韩国政府提出对朝人道主义粮食援助、试图与朝鲜恢复对话，只能先担心稍有不慎就会刺激朝鲜。 政府似乎是在“韩美共同分析”为由，暗地里向美国方面推迟最终判断。但是，朝鲜发射的弹道导弹是高度提高准确度和破坏力的新型导弹，射程覆盖韩国全境，还可以搭载小型核弹头。它还具备在坠落阶段寻找目标的诱导技术，很难拦截。也许在大洋彼岸的美国可以来一句“不过是短程导弹而已”，但对我们来说，这是面临的直接和现实的威胁。 即便如此，也不能在没有认定这属于威胁性挑衅的情况下不了了之。如果为了南北关系而像什么事都没有发生，只会产生给朝鲜的挑衅提供免罪符、让金正恩政权更加气焰嚣张的结果。进而，即使南北关系因此好转，这种关系也不会持续很久。该追究的要追究清楚，同时要把这次事件当作巩固韩国对朝应对态势的契机。只有这样，南北关系才能正常发展。

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