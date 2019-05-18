关于70年夫妻生活的四条戒律. May. 18, 2019 07:23. . 21日是夫妻节。幸好我妻子对夫妻节不感兴趣。健忘症严重的我也喜欢纪念日越少越好。但是也许有人不知道，所以今天介绍一下献给辛苦的妻子的爱情和道歉的歌曲。 “虽然我没能经常说爱你，但没能像我的心那样好好对你，虽然孤独的时候没能安慰你，但我为此感到后悔，希望你能明白这一点：你总在我心中。” 埃尔维斯·普莱斯利、宠物店男孩等很多歌手都唱过这首歌，但我很喜欢威利叔叔的演唱。因为对站在妻子面前的令人寒心的丈夫的不安和凄惨产生了共鸣。 夫妻治疗是最难的精神治疗之一。因为医生必须得到对彼此感到愤怒的双方的信任。首先，力量更大、负责进攻的一方要软下来，如果强者心情不好，治疗就会马上结束。相反，如果过于反映强者的意见，弱者会不配合治疗，让医生变成江湖大夫。成功治疗的前提条件是，双方均认为并决心，没有可替代的其他治疗方案，只能努力生活在一起。只有这样，才会虽然感到委屈，但自己还是会主动做出让步，倾听对方和更贤明的人的话语，追求变化。我在这里向想要成为幸福夫妻的人介绍几条好的戒律。这是对70年以上和睦夫妻生活的世界最长寿夫妇奖获得者采访内容整理成文的《夫妻百年偕老宪章》的一部分。 第一，忍耐，避免争吵。成熟的基本是耐心，但如果不够成熟，至少不要一味忍耐，要动脑筋。如果对方心情不爽，首先要回顾自己的错误，第二次挑衅时要相信是对方错了，第三次挑衅时要用语言确认是否为了让我生气？能忍三次吧？ 第二，不要吝啬赞美之词。赞美可以让鲸鱼跳舞，这也不是什么大损失，做了会有好的回报，有必要节省吗？人类喜欢认可自己的（即使有其他意图）对象。如果你爱对方，当然要表现得更加积极。遗憾的是，爱情只通过语言和行动表现出来。 第三，一起做值得高兴的事情。不要止步于不做不喜欢的事情，哪怕我觉得并不怎样，也应该尽力创造对方高兴的情况，从长远来看，这对我有好处。既然如此，就应该一起做一些值得高兴的事情，但是如果还没有，最好从现在开始能一起分享或创造可以享受的活动和兴趣。 第四，不要互相过度依赖。过度依赖的结果总是对对方感到失望并指责。婚姻应该在中间位置互相依靠的状态。不能像孩子一样只接受照顾，要像大人一样负责任。应该回顾一下对配偶的期待是否妥当，我是否也努力满足了配偶的期待？ 路途遥远，与你同行的人是宝贵的。要守护好宝贵的人。

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