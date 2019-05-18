半导体业界：“加强对核心技术海外泄露行为的处罚力度”. May. 18, 2019 07:24. by 金志炫 jhk85@donga.com. 韩国半导体产业协会向国会提出了修改《产业技术泄露防止法》(简称《产技法》)的申请，内容包括加强对国家核心技术的海外泄露及侵害行为的处罚力度。 17日，据半导体业界透露，协会最近代表产业界向国会产业通商资源中小风险企业委员会委员长洪日杓(自由韩国党)和同党议员李钟培提交了包含1国家核心技术的拥有机关，泄露•侵害行为及对象者的再定义 2强化国家核心技术的信息保护及保护措施 3加强对国家核心技术泄露及侵害行为的处罚力度等内容的意见书。半导体、显示器、汽车等主要产业领域中，核心技术和人力转移到中国等海外，业界的损失正在增加，但是修改《产技法》的讨论被搁置在国会上，处于原地踏步的状态。 协会在意见书中指出：“政府有关部门应该非公开地推进国家核心技术的信息，限制相关技术专门人员的转职，同时必须义务性地签订保密合同等，尤其是对于侵害国家核心技术或将技术泄露到海外等行为，应准备新设处罚规定等强力的制裁手段。”

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