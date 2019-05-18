美国取消与华为及其子公司的交易. May. 18, 2019 07:24. by 朴湧 parky@donga.com. 据路透社16日（当地时间）报道，美国商务部将世界最大的通信设备公司——中国华为及其68家子公司列入未经批准不得从美国企业购买零部件“实体清单（Entity List）”。美国商务部发言人说，这项命令即使到21日为止没有在官方公报上正式刊登，也会立即生效。 美国总统特朗普前一天宣布国家进入紧急状态，并签署行政命令，禁止美国企业使用有国家安全风险的企业制造的通信设备。商务部指出，华为“参与了违反国家安全和美国外交政策利益的行动”。依据是美国司法部指控华为和该公司首席财务官孟晚舟违反对伊朗的制裁。 华为被列入称为“贸易黑名单”的名单中，预计其与美国企业的交易将非常困难。每次从美国企业购买半导体等零部件时，都要接受商务部的审查。美国可以以此为依据，随时切断华为的零部件供应。彭博社指出，“特朗普总统对华为采取的措施虽然能够遏制中国的挑战，但这是能给全世界带来破坏性影响的‘核选项（Nuclear Option）’。” 如果与世界最大的通信设备公司、世界第二大智能手机公司华为的交易被中断，预计美国信息技术公司也将遭受打击。《华尔街日报》指出，“这家中国公司（华为）去年在美国的开支超过100亿美元”，“美国半导体设备公司尤其受益于中国政府大力发展本国半导体产业的雄心勃勃的计划”。 就全球汽车关税问题，美国商务部部长威尔伯·罗斯16日在接受福克斯电视台采访时表示，特朗普总统有很多选择。罗斯说：“特朗普总统可以对（出口汽车的）所有国家征收关税，或者只对一些国家征收关税。” 此外，有分析结果称，中美贸易磋商在最后阶段出现问题的原因，是中国国家主席习近平错误判断特朗普总统的意志，推翻了核心谈判条件。《纽约时报》16日分析了两国前、现任高层公务员、贸易专家等10多人的发言后报道说，习主席可能错误地认为，特朗普总统对达成贸易协议的热情达到了接受中国改变立场的程度。

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