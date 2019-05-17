特朗普6月访韩，不能重演“4·11华盛顿不正常会谈”. May. 17, 2019 07:44. . 美国总统特朗普将以下个月下旬出席在日本举行的二十国集团（G20）峰会为契机访问韩国，与文在寅总统举行首脑会谈。这是特朗普总统自2017年11月以来第二次访韩，两国首脑之间的会谈与文在寅总统上月访问华盛顿后时隔80多天举行。韩美表示，两国首脑将讨论朝鲜无核化和加强同盟的方案。 特朗普总统的访韩是在G20峰会之前还是之后，具体日程尚未确定。但是，据分析，特朗普之所以率先公布访韩决定，是为了平息如果特朗普在5月和6月两次访日途中越过韩国而引发的“跨越韩国”争议。进而，在朝美对话胶着局面长期化、朝鲜发动导弹挑衅导致紧张加剧的情况下，韩美有必要展示对朝合作意志的共识也起到了一定的作用。 文在寅总统期待以特朗普总统访韩为契机，打开恢复停滞的朝美对话的突破口。特别是在此之前，似乎希望韩朝首脑会谈取得成功。文在寅在就任两周年的谈话中也表示：“从现在开始，将积极向朝鲜提议举行会谈，并引导朝鲜进行对话。”虽然不知道朝鲜会不会响应这一期待，但鉴于美国没有正面应对朝鲜最近的挑衅、想要继续进行协商，因此也有可能会提供合适的契机。 但是，如果文在寅总统执着于“朝美斡旋者”的作用，有可能重演上个月在华盛顿举行韩美首脑会谈时出现的不正常现象。4•11韩美首脑会谈从开始前开始，就与记者们进行了长时间的问答，使韩美间的对朝政策分歧更加明显。而且首脑间的单独会面只有几分钟等，很难看做是首脑会谈。这一切都是因为两国间没有进行充分的事前协调而造成的。 韩美之间在对朝谈判方案上仍然存在很大分歧。在昨天的发表中，白宫和青瓦台分别使用了“最终、完全得到验证的无核化”和“通过完全无核化构建持久和平体系”的表述。其间，韩政府一直强调，韩美两国一致同意“一揽子协议、分阶段履行”解决方法的立场。那么，期待在首脑会谈之前的40多天里，能够通过紧密磋商完成具体的对朝提案，由两国首脑一起发表。

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